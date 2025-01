Zum Auftakt der Feierlichkeiten am Samstag, 18. Januar, um 15.30 Uhr steht der Zunftmeisterempfang mit geladenen Gästen an. Darunter sind der Ortschaftsrat, Vorstände von Wessinger Vereinen, Zunftmeister von Bisinger Narrengruppen. Unter anderem stehen Ehrungen der Gründungsmitglieder von den Gempleswattern auf dem Programm. Mit dabei, wie seit vielen Jahren, sind die Schnorchelhuaschter aus Hechingen.

Für die Öffentlichkeit geht’s dann vor der Halle um 16.30 Uhr weiter mit der obligatorischen Narrentaufe. Zehn neue Gempleswatter erhalten ihre Taufe und werden mit dem traditionellen Ritual in die Zunft aufgenommen. Im Anschluss werden in der Festhalle Essen und Getränke angeboten. Schnorchelhuaschter, Daagdieab Lompa und Krawallos plus DJ Rainer. umrahmen das Angebot musikalisch.

Lesen Sie auch

Ab 19 Uhr startet die große bunte Narrenparty. Etliche Tanzauftritte der Jugendtanzgruppen der Bisinger Narrengruppen tragen zur Bereicherung bei. Für die Unterhaltung mit breitem Repertoire steht DJ Rainer Schneider parat. Das kulinarische Angebot reicht von Schnitzelwecken, Pommes, Roten Würsten sowie Bratwürste bis hin zu Chili con Carne. Eine Auswahl an Getränken gibt es an der Bar. Als Abteilung des Heimatvereins Wessingen wurden im Jahr 2000 durch einige fasnachtsbegeisterten Personen die Gempleswatter gegründet. Allen voran stand Karl Krautwald, der das Amt als Narrenvater bis 2002 ehrenamtlich und mit viel Geschick führte. Eveline Beigl setzte sich drei Jahre lang ebenso mit viel Rat und Tat für ihre Zunft ein, weitere zwei Jahre übernahm wieder Karl Krautwald. Seit 2009 fungiert Michael Braunschweig an der Vereinsspitze. Gemeinsam mit seinem Narrenrat. Darunter die zweite Vorsitzende Daniela Ehrnsperger und Schriftführerin Shania Fähnrich, Kassiererin Birgit Braunschweig. Beisitzer sind Martin Messerschmidt, Fabian Fecker, Michael Mayer, Petra Mayer, Kathrin Fischer, Yvonne Ott, Marcel Beck, Luis Kästle und Malte Häusel. Wilfried Mayer und Achim Falk sind die Kassenprüfer. Die Zunft zählt über 60 Mitglieder in fast allen Altersklassen.Seit jeher haben sie sich dem Brauchtum verschrieben und zur jährlichen Fasnetsaison ihren festen Programmplan. Sie nehmen an unzähligen Terminen und Aktivitäten weit über die Gemeindegrenzen hinaus aktiv teil.

Den Mittelpunkt der Fasnet bildet jedoch, ähnlich den anderen Zünften aus der Gesamtgemeinde, die Ortsfasnet. So umfasst ihr Programm neben der Narrentaufe, den Rathaussturm auch vereinsinterne Feste bis hin zur Beteiligung am großen Kirchspielumzug.