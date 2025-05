Der Einkaufspark Arena Lahr hat sich in Lahr etabliert und zieht auch Kunden aus dem Umkreis an. Das war nicht immer so – es galt, zahlreiche Hindernisse zu überwinden.

Wer in der Ortenau heute den Namen Kohler hört, dürfte unweigerlich an die zahlreichen Edeka-Supermärkte – mittlerweile sind es bereits 16 – denken. Familie Kohler kümmert sich nun bereits in der vierten Generation um das Wohl der Kunden. Diesen Monat feiert der Einkaufspark Arena Lahr sein 25-jähriges Bestehen. Dass er auch in 25 Jahren ein großes Jubiläum begehen darf, daran bestehen wohl kaum Zweifel. Denn trotz der anspruchsvollen Zeiten im stationären Handel kommen die Kunden nach wie vor in Massen.

Eine Erfolgsgeschichte: So kam es zum Bau der Arena

Wenn man die Erfolgsgeschichte des Einkaufsparks Arena Lahr genauer beleuchten möchte, muss man weit zurückblicken – eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Martha und Wilhelm Kohler, die Großeltern der Arena-Gründer Gerd und Uwe Kohler, hatten den Familienbetrieb bereits im Jahr 1950 in Oberweier gegründet. Dort kam Uwe Kohler 1966 zur Welt. Nach seinem Abitur am Max-Planck-Gymnasium in Lahr absolvierte er mit Edeka sein duales Studium an der Hochschule in Lörrach. Anschließend arbeitete er in der Edeka-Zentrale in Offenburg. 1994 wechselte er in den elterlichen Betrieb.

Sein Vater Helmut beteiligte ihn und seinen Bruder Gerd fortan an der Geschäftsführung. Damals betrieb man als Trio die Edeka-Märkte in Altenheim, Diersburg und Niederschopfheim. Noch im selben Jahr übernahm man in Oberweier einen weiteren Edeka-Markt, der 1996 komplett neu gebaut wurde.

Kurz nach Genehmigung des Bebauungsplans durch den Gemeinderat setzte Edeka Kohler alle Hebel in Bewegung. Foto: Archiv

Alter Stadtbahnhof soll zum Einkaufszentrum werden

Im Jahr 1997 – Edeka Kohler hatte ohnehin fest vor, sich weiterzuentwickeln und zu expandieren – wollte die saarländische Globus-Kette am Flugplatz ein großes Einkaufszentrum bauen. Stattdessen hatten die Stadt Lahr und die Werbegemeinschaft aber einen alternativen Plan entwickelt: ein kleineres Einkaufszentrum in der Nähe der Innenstadt auf dem Areal des Alten Stadtbahnhofs zur Standortsicherung.

Denn der stillgelegte Bahnhof war längst zu einer Brache verkommen – ein Zustand, dem schnellstmöglich ein Ende gesetzt werden sollte. „Als wir davon aus der Zeitung erfuhren, waren wir alle direkt Feuer und Flamme“, erinnert sich Uwe Kohler. Man wollte die großartige Chance nutzen, aus dem heruntergekommenen Platz ein Vorzeigeobjekt für die Stadt Lahr zu zaubern.

Bis zum Baubeginn vergehen zwei ganze Jahre

Doch so einfach gestaltete sich das Vorhaben nicht – ganz im Gegenteil. Zwischen der Antragsstellung 1997 und dem Baubeginn vergingen zwei Jahre. 1999 verzeichnete die Kohler Lebensmittelhandel GmbH einen Jahresumsatz von etwa 31 Millionen D-Mark. Die Investitionskosten für den Bau der Arena waren hingegen auf mehr als 40 Millionen Euro veranschlagt. „Das Projekt hätte auch schiefgehen können, was für uns existenzbedrohend gewesen wäre“, umschreibt Uwe Kohler das damalige Risiko.

Edeka Kohler setzt sich gegen die Konkurrenz durch

Die finanzielle Situation war aber nicht die einzige Schwierigkeit, denn mit der Schwarz-Gruppe (Kaufland) sowie der Kriegbaum Unternehmensgruppe hatte Edeka Kohler starke Konkurrenz, die sich ebenfalls auf dem Areal niederlassen wollte. Kurz bevor der neue Bürgermeister Wolfgang G. Müller sein Amt antreten konnte, setzte man sich im November 1997 im Gemeinderat in einer Kampfabstimmung mit einer Stimme Mehrheit gegen die Konkurrenz durch.

Wie bereits erwähnt, vergingen bis zum ersten Spatenstich trotzdem zwei Jahre. Denn das Ganze mutierte in der Folge zu einem wahren Politikum. Es kam zu lebhaften Diskussionen, ob und inwiefern sich das Einkaufszentrum auf die ansässigen Händler in der Lahrer Innenstadt auswirken würde.

Stadt Lahr gibt Bestandsaufnahme in Auftrag

Aus diesem Grund gab die Stadt Lahr damals eine Bestandsaufnahme in Auftrag, mit deren Hilfe eruiert wurde, was in der Innenstadt schon zur Genüge vorhanden war und wo eventuell noch Bedarf bestünde. Die daraus resultierenden, tief ins Detail gehenden Auflagen bezüglich der Größe einzelner Geschäfte und der Architektur machten den potenziellen Bauherren das Leben nicht leichter.

Eine der Bedingungen war zum Beispiel die Zweigeschossigkeit der Arena. „Jeder Geschäftsmann weiß aber um die Tatsache, dass der Betrieb eines Handelsgeschäfts mit jeder Etage anspruchsvoller wird.“

Außerdem gab es exakte städtebauliche Vorstellungen bezüglich des Aussehens des Einkaufscenters. Schließlich sollte es – als Gebäude direkt am Stadteingang – optisch einladend wirken.

Arena wird in achteinhalb Monaten aus der Taufe gehoben

Im September 1999 bekam Edeka Kohler schließlich grünes Licht für den Bau. Was dann folgte, war aller Ehren wert: „In gerade einmal achteinhalb Monaten haben wir die Arena aus dem Boden gestampft. Das war nur möglich, weil die Handwerker täglich bis 22 Uhr ihr Bestes gegeben haben“, so Uwe Kohler. Parallel zur Bauphase musste man sich schleunigst um potenzielle Mieter kümmern. „Also habe ich ohne Ende akquiriert und Klinken geputzt, bis die Arena endlich voll war.“

Am Mittwoch, 24. Mai 2000, ist es schließlich so weit: Die Lahrer Zeitung feiert den Tag der Eröffnung der Arena auf dem Areal des Alten Stadtbahnhofs. Hervorgehoben werden im LZ-Artikel unter anderem Architektur, Ambiente und der Mietermix mit Qualitätsstandards. Foto: Archiv

Zur Neueröffnung der Arena am 24. Mai 2000 und in den Tagen danach wurden wir überrannt. Doch schon nach wenigen Wochen halbierten sich die Umsätze unerwartet. Was folgte, war totaler Frust – innerhalb kurzer Zeit war das Eigenkapital fast aufgezehrt.

Die Suche nach Gründen für das zwischenzeitliche Tief

Die Gründe für den plötzlichen Absturz sind nicht vollständig aufzuklären. Vermutlich haben sich die Wettbewerber in der Sorge, Stammkunden für immer an uns zu verlieren, besonders angestrengt und um jeden einzelnen von ihnen gekämpft. „Viele potenzielle Kunden glaubten vielleicht auch, dass es in der neuen, schönen Arena mit Sicherheit teurer sein müsste als in den Geschäften, in denen sie bislang ihre Einkäufe erledigt hatten“, so eine weitere Vermutung von Uwe Kohler.

Doch wie schaffte es die Arena, die Kurve zu kriegen und die Kunden von den Vorzügen des E Centers zu überzeugen? „Wir haben uns unglaublich angestrengt, Neukunden zu gewinnen“, erinnert sich Uwe Kohler. Die eigene Preiswürdigkeit habe man in deutlich verstärktem Maße in der Werbung und auch auf der Verkaufsfläche dargestellt.

Imageaufbesserung durch zahlreiche Veranstaltungen

„Mit zahlreichen Events haben wir zudem unser Image gehörig aufpoliert“, ist sich Kohler sicher. „Ich erinnere mich gerne an die legendären, einmal jährlich stattfindenden Schutterstrand-Partys, zu denen regelmäßig mehr als 5000 Gäste kamen. Oder an die „Salsa Nights“, die auch jedes Jahr rund 2000 Besucher in die Arena lockten.“

Es gab auch weitere Veranstaltungen wie „Mode & Genuss“ im Stadtpark – hiesige Kleidungsgeschäfte veranstalteten bunte Modenschauen, während sich das Team von Edeka Kohler mit kulinarischen Leckereien um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten. Ein gutes Beispiel seien auch die Kochveranstaltungen im Arena-Center, die für Menschen gedacht waren, die sich wirklich für gutes Essen und Trinken begeistern ließen.

Doch das Wichtigste: „Wir waren unerschütterlich im Glauben, dass sich Qualität, Service und Auswahl letztlich durchsetzen würden. Deshalb haben wir an unseren ursprünglichen Zielen festgehalten und unser Konzept konsequent durchgezogen – das taten wir von Anfang an und tun es auch heute noch.“

Haben immer an ihrem Konzept festgehalten (von links): Gerd, Helmut und Uwe Kohler – die Gründer der Arena Lahr. Foto: Edeka Kohler

Aufschwung durch Events und Festhalten am Konzept

Diese Maßnahmen trugen schnell Früchte! Bereits nach drei Jahren schrieb die Arena erstmals schwarze Zahlen. Seitdem hat es kein einziges Jahr mehr gegeben, in dem das Einkaufszentrum kein Umsatzwachstum verzeichnen durfte.

Dabei war das gar nicht selbstverständlich, wenn man sich die Entwicklung in der Stadt genauer anschaut: In den vergangenen 25 Jahren haben sich in Lahr jeweils zwei Aldi-, Lidl-, Penny und Rewe-Märkte sowie ein Netto-Markt angesiedelt. Die Geschäfte, die im Laufe der Jahre wegfielen, waren ohnehin nicht wirklich rentabel und so keine echte Konkurrenz gewesen. „Trotz der stark gewachsenen Konkurrenz war immer Platz für unser Konzept“, freut sich Uwe Kohler über die Tatsache, dass der ursprüngliche Plan seiner Familie voll aufgegangen ist.

Und: „Meiner Meinung nach hatte der Erfolg der Arena auch für die Innenstadt positive Auswirkungen. Denn mit H&M sowie dem Kaufhaus Müller kamen später bekannte Filialisten in die Stadt, die Modehäuser Boschert (heute: Zinser) und Feldmüller Fank investierten beide in eine große Erweiterung“, schließt Uwe Kohler.