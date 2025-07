Aus der „Krone“ wurde das „Café am Markt“ und der „Kronenkeller“, Claus-Peter Retter kann jetzt das 25-jährige Bestehen feiern. Er ist gelernter Koch und Hotelfachmann, stieg 1993 in die Gastronomie ein, führte sechs Jahre die benachbarte „Bierakademie“.

Zusammen mit seiner Ehefrau habe man 1999 entschieden, etwas Eigenes zu suchen. Sie wurden mit der „Krone“ recht schnell fündig. Das Lokal lief von Anfang an recht gut, ein erster Außenbereich ohne Seitenwände, aber mit einer Markise, entstand. 2023 investierte Claus-Peter Retter in eine beschattende Photovoltaik-Überdachung, Seitenwände kamen dazu.

„So können meine Gäste auch bei Temperaturen unter 20 Grad draußen sitzen, das wird sehr gut angenommen“, weiß der erfahrene Gastronom. Um im Außenbereich weiter zu expandieren, kam ihm die Neugestaltung der Tailfinger Mitte entgegen. Durch eine veränderte Führung der Moltkestraße gewann das „Café am Markt“ Platz dazu, der zum Biergarten gestaltet worden ist.

In diesem, direkt am Markt gelegen, haben rund 100 Gäste Platz. Das Lokal im Innenbereich bietet 50 Plätze an, genauso wie der „Kronenkeller“ im unteren Teil als Raucherbereich. Dort trifft man sich samstags ab 14 Uhr zur Sky Bundesliga-Konferenz, was sehr gut angenommen wird.

Kein Speiselokal imklassischen Sinne

„Meine Philosophie war immer, ein Lokal anzubieten, um sich zu treffen, um sich zu sehen“, so Claus-Peter Retter. Auf seiner Speisekarte stehen kalte und warme Vesper sowie wechselnde Tagesgerichte. So bleibe er flexibel, um auch mal etwas Besonderes anzubieten. Großen Wert legt er auf das Büffet am Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr, wenn Wochenmarkt ist.

Damit die zahlreichen Besucher bei ihm schnell essen können, führte er das Angebot mit zwei Hauptgerichten, auch mit Gemüse, für 13,20 Euro ein. Mit den Marktbeschickern des Wochenmarktes gebe es ein angenehmes Geben und Nehmen. Er stellt ihnen die Toilette kostenlos zu Verfügung.

Treue Stammgäste, keine Personalsorgen

Das „Café am Markt“ wie auch der „Kronenkeller“ haben sich ein treues Stammpublikum erarbeitet, deren Alter von 18 bis weit über 80 Jahre reicht. Personalsorgen habe er nicht, so der Gastronom, der auf ein stabiles Team mit bis zu 20 Personen, überwiegend Aushilfen, bauen kann. Mit Rahil Hartfiel und Inka Burghardt hat Retter zwei Mitarbeiterinnen, welche von Anfang an mit dabei sind und auch das „25-Jährige“ feiern können.

Sieben Biersorten vom Fassund die Öffnungszeiten

Im Lokal werden sieben verschiedene Biersorten vom Fass ausgeschenkt. „Alle funktionieren gut, viele Gäste hätten eine bestimmte Vorliebe für eine Marke“, so Claus-Peter Retter. Für ihn sei es ohnehin erstaunlich, wie sich alles in den vergangenen 25 Jahren entwickelt habe. Geöffnet ist das Lokal Montag bis Donnerstag ab 15 Uhr, freitags ab 11 Uhr, samstags ab 15 Uhr. Geschlossen wird um 24 Uhr.

Betreiber blickt zurück: „Alles richtig gemacht“

Das Fazit auf die vegangenen 25 Jahre von Claus-Peter Retter, der auch Mitglied im GHV Tailfingen ist, fällt positiv aus. „Ich bin zufrieden, ich habe alles richtig gemacht“, meint er rückblickend auf die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte. Das Jubiläum beschränkt sich übrigens nicht auf einen Tag, sondern es wird das ganze Jahr über gefeiert mit ständigen Events und Livemusik.