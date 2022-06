25 Jahre Bauunternehmung Finkbeiner in Baiersbronn

5 Ein starkes Team: "Wir freuen uns, dass wir so treue Mitarbeiter haben", sagen die Inhaber der Bauunternehmung Finkbeiner. "Ohne sie könnten wir so ein Jubiläum gar nicht feiern." Foto: Klisch

Die Bauunternehmung Finkbeiner besteht 25 Jahre. Aus dem Zwei-Mann-Betrieb bei der Gründung 1997 wurde eines der führenden Baugeschäfte der Region.















Link kopiert

Baiersbronn - Aus der damaligen Entschlossenheit und dem Mut zur Selbstständigkeit entstand die eigene Baufirma, die heute ein gut florierender Betrieb ist. Über die Jahre wurden immer mehr Mitarbeiter eingestellt, dem Bau vieler Einfamilienhäuser folgten schließlich auch Großprojekte.

Heute gehören zum Betrieb 18 feste Mitarbeiter, fünf Aushilfen und zwei Praktikanten. Auszubildende gibt es derzeit keine, was der Firmenchef sehr bedauert: "Leider haben wir im Moment trotz zahlreicher Werbemaßnahmen keinerlei Bewerbungen. Hier muss dringend ein Umdenken in der Gesellschaft und bei den Jugendlichen stattfinden", sagt Thomas Finkbeiner. Das Handwerk habe Zukunft, und Facharbeiter würden immer benötigt – jetzt und auch in den kommenden Jahren.

Betriebshalle in Klosterreichenbach

Mit dem Kauf eines Hallenteils in Klosterreichenbach im Jahr 2013 vergrößerte sich die Bauunternehmung weiter. Die Betriebshalle im Kanalweg hat eine Größe von 1000 Quadratmetern und eine Freifläche von 3000 Quadratmetern.

Um die administrativen Tätigkeiten kümmert sich Susanne Finkbeiner, die zusammen mit ihrem Mann Thomas die Bauunternehmung und das komplette kaufmännische Büro des Unternehmens leitet. Der Nachwuchs steht mit den Kindern Lukas (17) und Nina (13) schon in den Startlöchern.

Die Geschäftsinhaber Susanne und Thomas Finkbeiner wissen jedoch, wem sie ihren Erfolg zu verdanken haben: ihren engagierten Mitarbeitern. Mit ihnen wurde auch das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens gebührend gefeiert: Als kleines Dankeschön stand ein Betriebsausflug ins benachbarte Frankreich auf dem Programm. Unter anderem wurden ein Schiffshebewerk sowie eine Kamel- und Straußenfarm besucht. "Wir freuen uns, dass wir so treue Mitarbeiter haben", sagt der Firmeninhaber. "Ohne sie könnten wir so ein Jubiläum gar nicht feiern."

"Der blaue Finkbeiner"

Erst kürzlich gab es eine besondere Herausforderung: "Wir haben eine Fließrinnenanlage zur Fischzucht einschließlich Bruthaus und Technikgebäude gebaut. Dabei wurden allein 350 laufende Meter Betonwand für die Fließrinnen in Ortbeton als Sichtbeton erstellt", berichtet Firmenchef Thomas Finkbeiner.

Das Angebot der Bauunternehmung ist groß und breit aufgestellt. "Wir führen sämtliche Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie Außenanlagen und Umbauten aller Art aus", erklärt Finkbeiner. Zu den größeren Projekten gehören Geschoss-Wohnungsbauten mit Tiefgaragen sowie Einfamilien- und Doppelhäuser.

Mit dem Angebot wächst der Fuhrpark

Für ortsansässige Hotels und Gewerbebetriebe sind die Finkbeiners seit Jahren der richtige Partner. "Wir profitieren hierbei von unserem jungen, leistungsstarken und motivierten Mitarbeiterteam, das durch seine fachliche Kompetenz und den von uns geförderten Weiterbildungen für jedes Bauvorhaben gerüstet ist", sagt der Firmenchef. Gut aufgestellt sei die Firma auch im Tiefbau. Durch den Einsatz der zahlreichen Erdbaumaschinen sei der Betrieb auf diesem Gebiet immer eine gute Wahl.

Um die vielen Großprojekte stemmen zu können, musste die Firma im Laufe der Jahre einen entsprechenden Fuhrpark anlegen. Dazu gehören heute vier Hochbaukräne, zwei Kettenbagger, ein Mobilbagger und mehrere Kompaktbagger, ein Vier-Achs-Abrollkipper mit Ladekran sowie weitere große und kleinere Lkw und Transporter für die Baukolonnen.

"Für die Arbeitserleichterung unserer Mitarbeiter sind alle Maschinen auf dem technisch neuesten Stand, und speziell für unsere Firma konstruierte Anhänger von einem ortsansässigen Fahrzeugwerk sind eine große Erleichterung im Arbeitsalltag", erklärt Finkbeiner.