Anzeige 24 Stunden bereit

Die Arbeit der Malteser in Freudenstadt begann im Jahr 2006, als die jetzige Orts- und Kreisbeauftragte eine Malteser-Rettungshundestaffel in Freudenstadt ins Leben rief. Inzwischen gehören zu dieser Staffel sechs geprüfte Rettungshundeteams, sieben weitere Hunde befinden sich in der Ausbildung. Allein 2017 war die Rettungshundestaffel 35 Mal mit ihren Flächensuch- und Personenspürhunden im Einsatz.

Im Malteser Kinder- und Jugend-Hospizdienst engagieren sich derzeit 33 ehrenamtliche Mitarbeiter für Familien mit lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen. In der Robert-Bosch-Straße steht jetzt ein eigenes Trauerzentrum zur Verfügung.

Weitere Einsatzfelder der Malteser in Freudenstadt sind die Erste-Hilfe- und Breitenausbildung sowie der Einsatz von Besuchshunden in Krankenhäusern, Altenhilfeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten. In den kommenden Monaten ist der Aufbau eines Café Malta als wöchentlicher Treffpunkt mit speziellen Angeboten für Menschen mit Demenz geplant.