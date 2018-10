Anzeige 24 moderne Einzelzimmer

In einem Wettbewerb hatte sich das Büro hauserpartner aus Altensteig durchgesetzt und den Zuschlag für die Neukonzeption erhalten. Zwei Häuser wurden seitdem abgebrochen, im Dezember 2016 erfolgte schließlich der symbolische Spatenstich für die Neu- und Umbauten. Ein Gebäude bleibt erhalten und wird umgebaut, ein neuer dreigeschossiger Hauptbaukörper schließt sich an dessen Westseite an und wurde mit einer verglasten Brücke in zwei Geschossen verbunden.

"Ein offener Ort"

Das Lebenszentrum soll dadurch als ein offener Ort wahrgenommen werden, auch von Besuchern. Über den neuen Vorplatz und einen offenen, großzügigen Eingangsbereich wird die Anlage künftig erschlossen und das Foyer als neues Herzstück betreten.

In zwei L-förmigen Obergeschossen des Neubaus sind die Wohnbereiche für die Entwöhnungsbehandlung untergebracht. Alle 24 Einzelzimmer verfügen über Duschbäder und weisen eine Südwest- oder Südostausrichtung auf.

Das bisherige Wohnheim wird komplett zum Funktionsbau umgestaltet. Im ersten Obergeschoss werden die Bereiche Psychotherapie und Sozialarbeit untergebracht. Im zweiten Obergeschoss werden die ehemaligen Bewohnerzimmer zu Büroeinheiten umgebaut. Das Dachgeschoss wird nicht weiter ausgebaut und als Archiv genutzt.

Oberste Prämissen waren Langlebigkeit und Robustheit sowie niedrige Investitions- und Folgekosten, wie Projektleiter Ulrich Fischer erläutert. Der Hauptbaukörper des Neubaus wurde im Unter- und Erdgeschoss in Stahlbeton- und Mauerwerkskonstruktion hergestellt. Die beiden neuen Obergeschosse entstanden in Holzkonstruktion, was auch durch eine Holzverschalung der Fassaden sichtbar wird. Die Verwendung von natürlichen Materialien innen und außen, wie auch in der Holzkonstruktion selbst hat einen sehr hohen Stellenwert. Die ausschließlich positiven Rückmeldungen von Bewohnern und Personal rechtfertigen diese Entscheidung.

Klar, dass jetzt das gelungene Werk gefeiert wird. So stehen am Samstag ab 12 Uhr Führungen auf dem Programm, wobei auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Um 14 Uhr werden ehemalige Bewohner des Lebenszentrums geehrt. Ab 16 Uhr findet im Foyer schließlich ein Einweihungs-Gottesdienst mit Bischof Harald Rückert statt, der vom Gospelchor Ebhausen umrahmt wird.

Die Angebote des Lebenszentrums richten sich vor allem an suchtmittelabhängige arbeitslose Menschen. Der Verein betreibt eine Reha-Einrichtung für die sogenannte "Adaptionsphase", dem letzten Teil einer medizinischen Rehabilitation nach einer klinischen Entwöhnungsbehandlung mit jetzt 24 Plätzen in Ebhausen, sowie das "Ambulant Betreute Wohnen" im Rahmen der Eingliederungshilfe in kleinen Wohngemeinschaften mit zwei bis 13 Plätzen in Altensteig, Nagold, Jettingen und Pfullingen (Kreis Reutlingen).

Das Lebenszentrum Ebhausen setzt sich aus christlichen Motiven heraus für suchtkranke Menschen ein, die aus unterschiedlichen Gründen am Rand der Gesellschaft stehen, deren Leben und Würde beeinträchtigt ist und deren Teilhabe in wichtigen Lebensbereichen bedroht oder eingeschränkt ist.

Das Lebenszentrum bietet in seiner diakonischen Suchthilfe ganz bewusst mehr als nur eine professionelle medizinische und therapeutische Versorgung. Denn suchtkranke Menschen, die alles verloren haben, benötigen neben der Therapie eine Begleitung, die ihnen dabei hilft, eine neue Lebensperspektive zu entwickeln.

In der sogenannten Adaptionsphase im Anschluss an eine klinische Entwöhnungsbehandlung wird eine berufliche und soziale Wiedereingliederung durch Arbeitstraining und Vermittlung in externe Praktika angestrebt.