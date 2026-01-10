Anzeige: 22 Jahre Lurewiebli Schuttertal

Die Narrenzunft Lurewiebli feiert ihr 22-jähriges Bestehen. Deshalb ist Schuttertal am Samstag, 17. Januar, und am Sonntag, 18. Januar, fest in Narrenhand.
Den Auftakt macht am Samstagabend um 18 Uhr ein Narrengottesdienst in der St. Antonius Kirche in Schuttertal. Nach dem feierlichen Einzug aller Zunftmitglieder werden die Masken zunächst abgelegt. Die Besucher erwartet ein lockerer, fröhlicher Gottesdienst, der von den Vereinsmitgliedern mitgestaltet wird. Die Kirche wird ganz im Sinne des „Lurewieblis“ geschmückt sein: in den Farben des Waldes mit Holzscheiben, Efeuranken und viel Grün. Für den musikalischen Rahmen sorg die Band „Meilenstein“ aus Dörlinbach.