21. Hochzeitsmesse in Geislingen

Bei den Brautkleidern ist die Kollektion 2022/2023 sowohl romantisch als auch verspielt. Durch die leichtfallenden Röcke, ob in Softtüll oder Chiffon, schwingt am Hochzeitstag ein Hauch von Magie mit. Das kompetente, freundliche Fachpersonal der Firma Kleider-Müller, hilft dabei, das "perfekte Hochzeitskleid" zu finden. Mit mehr als 1000 Kleidern, in den Größen 34 bis 60 ist Kleider-Müller einer der führenden Brautausstatter in Baden-Württemberg.

Die kommende Saison besticht mit tiefen Einblicken in Dekolleté und Rücken. Auch durchsichtigen Korsagen und Glitzer sind ein Thema. Trotz der hohen Transparenz versprühen die Kleider viel Eleganz, Glamour und Sinnlichkeit.

Fließende Stoffe wie Chiffon und leichtfallender Softtüll setzen jede Braut gekonnt in Szene. Spaghetti-Träger, V-Ausschnitt vorne und hinten, klassische Korsagen oder leichte Ärmel, für jeden ist etwas dabei. Egal ob die klassische A-Linie, das Prinzessinnen-Kleid, der Fit und Flair-Style oder die typische Meerjungfrau: Glitzer und Spitze dürfen nicht fehlen.

Vintage und Boho (Bohemian) findet man auch in diesem Jahr in unterschiedlichsten Ausführungen. Die Spitzen sind etwas moderner kombiniert als die Jahre zuvor. Zur bewährten Häkelspitze und den weich fließenden Stoffen kommen Glitzerdetails an Oberteil und Rock sowie tolle Ausschnitte vorne und hinten hinzu. Auch hier dürfen transparente Elemente, wie seitliche Cut-Outs, tiefe Ausschnitte sowie der bekannte Tattoo-Effekt nicht fehlen.

Blush, Peach und Ivory sind die Farben der Bräute für 2022/2023. Aber was wäre eine Braut ohne passende Accessoires? Zu den Brautkleidern werden lange, aber auch kurze fetzige Schleier, Blüten- und Glitzergestecke, Haarreifen, Ohrringe, Armbänder, aber auch wieder klassische Diademe kombiniert. Die moderne Braut trägt selbstbewusst Jeansjacke, Turnschuhe oder Sneakers zu ihrem großen Tag.

Firmen wie Ladybird, Kleemeier, Bianco Evento, Weise, Lohrengel, Modeca, Tres Chic und Vera Mont finden sich im Sortiment der Brautmode.

Auch die Gäste des Brautpaares kommen nicht zu kurz. In der großen festlichen Abteilung finden sich großartige Kleider, für Damen, Jugendliche und Kinder in verschiedenen Längen und Farben.

Wer kein Kleid möchte, weicht auf verschiedene Hosen-Kombinationen, einen Jumpsuit oder eine weichfließende Hose mit schickem Oberteil aus. Trendfarben der Saison 2022/2023 sind verschiedene Blau-, Rose-, Lila- und Grün-Töne.

Aber auch die Farbe Schwarz ist wieder gefragt. Kombiniert mit farbigen Highlights, wirkt es fetzig und edel. Damit alles perfekt sitzt, werden Brautkleider sowie die Ausstattungen der Gäste, in den hauseigenen Schneidereien zu moderaten Preisen fachgerecht angepasst.

Bei Kleider-Müller findet auch der Bräutigam eine große Auswahl an Hochzeitsanzügen von namhaften Herstellern festlicher Mode wie Wilvorst, Tziacco, Digel und Atelier Torino.

Die Trendfarbe Blau ist in der festlichen Mode nicht mehr wegzudenken. Ob Hell- oder Dunkelblau in Glanz oder Strukturstoffen mit abgestimmten Accessoires passt der blaue Anzug hervorragend zu jedem Brautkleid. Zur Farbpalette gehören aber auch weiterhin die Klassiker in Schwarz- und Grautönen. Neu mit dabei sind auch Rot sowie Grüntöne.

Abgerundet wird der Hochzeitsanzug durch das jeweils passende Zubehör. Dies sind Hemden und Accessoires wie Plastron, Fliege, Hosenträger und Schuhe, die jeweils farblich abgestimmt werden.

In der Saison 2023 trägt der Mann neben dem klassischen Hochzeitsanzug mit abgestimmter Weste und Plastron auch den immer beliebteren Vintage-Look. Dieser wird durch hellere und gröbere Stoffe aus Leinen und Karomuster bei Weste, Fliege oder Hosenträgern bestimmt.

Der festliche Anzug besticht auch in diesem Jahr durch schmale raffinierte Schnittführung sowie durch die verwendeten edlen Stoffen. Neben den schmalen Anzugsformen gibt es in der kommenden Saison auch den Anzug mit Stehkragen – lässig offen getragen mit passender Weste in Jaquardmustern oder uni.

Das erfahrene Team von Kleider-Müller berät die Kunden gerne und professionell. Für eventuell notwendige Korrekturen steht die Änderungsschneiderei mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

Mit der Eintrittskarte zur Hochzeitsmesse gibt es ein Los und damit eine Gewinnchance: Kleider-Müller und seine Partner verlosen ein Brautkleid von Ladybird im Wert von 500 Euro, einen Hochzeitsanzug von der Firma Digel für 350 Euro, eine Hochzeitstorte von der Firma Wilvorst im Wert von 150 Euro sowie zwei 50- Euro-Gutscheine der Firma Kleider Müller.