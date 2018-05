Anzeige 207 000 Kilowattstunden Strom

S

o wird in diesen Tagen auf der gesamten Dachfläche des Herstellers von innovativen Funktionsmöbeln eine Fotovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die künftig jährlich 207 000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom erzeugen soll.

"Damit wird ein solarer Deckungsanteil von 57 Prozent erreicht – und das schafft eine energetische Unabhängigkeit", macht Projektleiter Nils Rufle von der Firma WG Solar Concept aus Nufringen deutlich. Das 2012 gegründete Unternehmen aus dem Gäu hat sich in den vergangenen Jahren in der Region einen Namen als Partner in Sachen Fotovoltaik, solare Speicher-Systeme oder Brauchwasserpumpen gemacht. Bei größeren Projekten arbeitet man mit der Firma Elektro Seeger aus Rohrdorf zusammen – so jetzt auch bei RMF Rauschenberger in Schietingen, wo in den vergangenen Wochen immerhin 760 Solarmodule installiert wurden, die zusammen eine Leistung von 216,6 Kilowatt peak haben.