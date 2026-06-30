Anzeige: 20. Sägefest

Von Samstag bis Montag werden musikalisch wie kulinarisch Leckerbissen vom Feinsten geboten.

Zum Festauftakt am Samstagabend um 18.30 Uhr dürfen die Gastgeber den Musikverein Illerrieden begrüßen. Das Repertoire des Blasorchesters reicht von volkstümlicher Unterhaltungsmusik bis hin zu klassischer Konzert- und moderner Blasmusik. Dirigent ist Arthur Lamparter. Danach spielt schon traditionell die Fehlataler Blasmusik und sorgt für Stimmung, Spaß und gute Laune. Der Eintritt ins Festzelt an diesem Abend ist wie an allen Tagen frei. Bestreitet die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Abend ein WM-Spiel – der Anpfiff wäre um 23 Uhr – wird dies im Anschluss live im Festzelt übertragen.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst mit Jugendreferentin und Pastoralmitarbeiterin Ottilie Bitschnau im Festzelt. Dieser wird wie immer von der Jugendkapelle mitgestaltet. Danach gibt es Blasmusik satt. Los geht es mit dem Musikverein Trichtingen und seinem Dirigenten Jochen Stübenrath, der Verein kann auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken. Weiter geht es mit dem Musikverein Stetten-Haigerloch, der sich im Jahr 1958 gründete. Der erste öffentliche Auftritt in der aktuellen Bergmannsuniform war am Volkstrauertag 1974. Den musikalischen Abschluss am Sonntag bildet die Stadtkapelle Trochtelfingen, deren Geschichte sich über 200 Jahre zurückverfolgen lässt.

Den Abschluss am Montag in Form von Handwerkervesper und Dämmerschoppen gestaltet mittlerweile schon traditionell die Blaskapelle „Peng“ aus Meßkirch mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik. „Peng“ bietet ein abwechslungsreiches Programm mit modernen Kompositionen und bekannten Melodien über die ganze Bandbreite der Blasmusik. Mit brillanten Soloeinlagen und einfühlsamem Gesang setzen sie Akzente und machen ihre Auftritte zu einem besonderen Erlebnis. Böhmisch-mährische Blasmusik ist eine der Spezialitäten dieser einzigartigen Besetzung.

Freilich gibt es aus der bekannt guten Küche unter anderem Schweinebraten und Leberkäse, aber auch Gemüseschnitzel. Abgerundet wird das Ganze mit Kaffee und Kuchen sowie Eis in allen Variationen. Zum Handwerkervesper wird traditionell Wurstsalat gereicht.

An allen drei Tagen ist mit Mühlenbesichtigung und einer Landmaschinenausstellung der Firma Lorch auch einiges an Unterhaltung geboten. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg und der Wasserspielplatz am Themenwanderweg bereit. Ein Ausflugsziel also, das sich für die ganze Familie lohnt.