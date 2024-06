Vor 20 Jahren haben sich die ehemaligen Ortsteile Ober- und Untertalheim zum großem Talheim zusammengeschlossen. Das Jubiläum, an dem sich alle Vereine des Ortes beteiligen, wird am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, rund um die Steinachhalle mit einem Dorffest zünftig gefeiert.

Die Vereinsgemeinschaft Talheim hat unter der Leitung von Ortsvorsteher Anton Ade für die beiden Festtage zusammen mit ihrem rund 15-köpfigen Orga-Team ein Programm auf die Beine gestellt, das für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack etwas bietet. „Das Programm ist vielfältig, den Kids wird’s garantiert nicht langweilig, und auch für die Jugendlichen und Erwachsenen ist an beiden Tagen etwas geboten“, verspricht Carola Eder von der Projektgruppe.

Los geht das „Dorffest 2024“ am Samstag um 17.30 Uhr mit dem fetzigen Sound von „Black & White“ und einer spannenden Spielstraße für Erwachsene. Immer in Vierer-Teams können sich die Freiwilligen ab 17.45 Uhr bei der Challenge den Aufgaben stellen, die ihnen von den Vereinen an unterschiedlichen Stationen gestellt werden. Der Siegergruppe winken neben einem Pokal 40 Euro in Wertkarten, welche bei der Siegerehrung, die gegen 20.30 Uhr geplant ist, überreicht werden.

Das Jubiläum wird rund um die Steinachhalle gefeiert. Foto: Peter Morlok

Damit ja niemand bei dieser Mega-Party Hunger und Durst leiden muss, haben die Veranstalter Food-Trucks bestellt, die Burger, Pizza und „das beliebteste BBQ-Gericht der Welt“, das auseinandergezupfte Schwein (Pulled Pork), anbieten. Zudem wird um 18 Uhr das erste Fass Bier von prominenter Hand angestochen. Ab 21 Uhr lädt dann DJ Meerde mit angesagten Hits zur großen Party ein.

Sonntag ist Familientag

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Er beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der auf der Bühne vor der Halle zelebriert und vom Musikverein Obertalheim (MVOT) musikalisch umrahmt wird. Nach dem Gottesdienst gibt es eine Aufführung des Kindergartens Talheim, und ab 11 Uhr ist die Spielstraße – diesmal für die Kids – eröffnet. Eine Hüpfburg und ein Karussell locken ebenso, wie die Möglichkeit, einmal mit Pfeil und Bogen zu schießen, seine Treffsicherheit beim Torwandschießen oder beim Büchsenwerfen unter Beweis zu stellen oder mal den „Lukas“ zu hauen. Und das Ganze mit toll geschminkten Gesichtern nach dem Kinderschminken. Vielleicht gibt es auch parallel noch ein Kinder-Fußball-Turnier.

Das Talheimer Zentrum – Symbol des Zusammenschlusses Foto: Peter Morlok

Während sich die Kids vor und rund um die Halle austoben, lädt die Vereinsgemeinschaft zum Frühschoppen und zum Mittagessen ein, bei dem der MVOT ab 11.30 Uhr ebenfalls aufspielt. Auch Kaffee und eine bunte Auswahl an leckeren Kuchen dürfen im Anschluss ans Mittagessen nicht fehlen. Eine Aufführung der Grundschule Talheim (13.30 Uhr), eine Schauübung der Jugendfeuerwehr (14 Uhr), eine klingende Einlage des Talheimer Spielmannszugs (14.30 Uhr), eine Darbietung der Zigeuner-Minis (15 Uhr) sowie Liedbeiträge des Männergesangvereins Freundschaft Talheim (15 Uhr) und Blasmusik des Musikvereins Fortuna Talheim zum Abschluss runden das Jubiläumsfest ab.

Erlös wird geteilt

Die Hälfte des Erlöses der Veranstaltung wird am Ende zu gleichen Teilen an die teilnehmenden Vereine und Gruppen verteilt. Die andere Hälfte wird an ein noch zu bestimmendes Projekt zum Wohle des Ortes in Talheim investiert. Hier könnten sich die Veranstalter die Ausstattung der „Grünen Villa“ mit einer Toilette vorstellen, damit man das Haus mit dem wunderbaren Gelände drum rum auch wieder für Feste nutzen kann. Die Entscheidung liegt letztendlich beim Ortschaftsrat.