Anzeige: 20 Jahre Schwarzwald Kebaphaus

1 Freuen sich über 20 Jahre Schwarzwald Kebaphaus: Seniorchef Cuma Altun (links) und sein Sohn Baris Altun (rechts) mit den beiden Mitarbeitern Foto: Doris Sannert

Das Schwarzwald Kebaphaus in der Martin-Luther-Straße in Freudenstadt feiert den runden Geburtstag mit einer Aktion. In dem Döner-Laden der etwas anderen Art werden türkische Speisen im schwäbischen Ambiente serviert.









Mit seinem Döner-Laden der etwas anderen Art, dem Schwarzwald Kebaphaus in der Martin-Luther-Straße 16 in Freudenstadt, hat sich Cuma Altun vor 20 Jahren einen Traum verwirklicht. Von Anfang an war sein Sohn Baris Altun mit dabei. Er leitet das Schwarzwald Kebaphaus inzwischen und kann auf die tatkräftige Hilfe seines Vaters zählen. Zwei Angestellte komplettieren das Team des Schwarzwald Kebaphauses.