Die Fahrschule Lo Conte mit Filialen in Altdorf, Mahlberg, Grafenhausen, Nonnenweier und Lahr feiert im Juni ihren 20. Geburtstag. Ein weiterer Standort ist in Planung. Grund genug, dies in den neuesten Schulungsräumen in Grafenhausen gebührend zu feiern.

Nicht drängen oder unter Druck setzen lassen“ – das Motto des Hauses Lo Conte wird seit mittlerweile 20 Jahren täglich gelebt. „So können wir unsere Schüler mit Geduld und Einfühlungsvermögen bis zu ihrer Prüfung begleiten und ihnen eine gute und solide Ausbildung anbieten“, weiß Mario Lo Conte, der seine Fahrschule im Juni 2003 gegründet hatte.

Am Sonntag, 18. Juni, steht in der neuen Filiale in Grafenhausen – Eröffnung war im Januar 2022 – von 10 bis 17 Uhr die Geburtstagsfeier an. Auf die Gäste warten in der Gewerbestraße 5 A in Grafenhausen eine Menge interessanter Infos und Antworten auf viele Fragen.

Modernes, angenehmes Ambiente in Grafenhausen

Das Ambiente dort ist modern und angenehm: Alle Räume sind klimatisiert, die Schüler können einen großzügigen Sanitärbereich und eine voll ausgestattete Küche nutzen, in der jederzeit Erfrischungsgetränke bereitstehen.

Geboten wird den Schüler/innen bei der Fahrschule Lo Conte eine gute und solide Ausbildung in den Klassen L, AM, A 1, A 2, A, B, BE, B 196, B 96 und B 197 sowie die Prüfbescheinigung Mofa zu fairen Konditionen. Am Flugplatz in Lahr ist die Ausbildung Theorie und Praxis für Gabelstapler und verschiedene Arbeitsbühnen möglich. Gerne kommen die Fahrlehrer aber auch direkt in die Firmen vor Ort.

In den fünf Filialen in Altdorf, Mahlberg, Grafenhausen, Nonnenweier und Lahr wird mithilfe aktueller Unterrichtsmedien wie zum Beispiel mit Smart Display gearbeitet und Theorieunterricht angeboten. Ein weiterer Standort, der voraussichtlich im Januar 2024 eröffnen soll, ist in Planung.

Für Mario Lo Conte (hier in einem Trabant) ist es wichtig, seine Fahrschüler/innen optimal auf die ständig wachsenden Herausforderungen im Straßenverkehr vorzubereiten. Foto: Fahrschule Lo Conte

Das Team besteht derzeit aus acht Fahrlehren und zwei Fahrlehrerinnen. „Ich bin stolz darauf, so ein kompetentes, bestens ausgebildetes Team zu haben, für mich ist das unabdingbar“, sagt Mario Lo Conte. Um den ständig neuen Herausforderungen im Verkehr gewachsen zu sein, sei eine geregelte Weiterbildung aller Fahrlehrer selbstverständlich. Betriebsausflüge sorgen dafür, dass der ohnehin große Zusammenhalt im Team noch weiter gestärkt wird.

Wenn man Mario Lo Conte nach dem Geheimnis des Erfolgs seiner Fahrschule fragt, nennt dieser die intensive, optimale und persönliche Betreuung – auch bei der Theorieprüfung. Der 51-Jährige geht aber auch auf die „Soft Skills“ ein: „Die Schüler schätzen das freundliche, familiäre Ambiente der Fahrschule und die entspannte Stimmung.“