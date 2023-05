Natürlichkeit hält Einzug. Schönes für den Alltag, praktisch und unverwechselbar im Stil: Astrid Metzger von Decofloral – Wohnaccessoires für Haus und Garten – hat Deko-Trends für nahezu jeden Anlass. Kunden, die eigentlich aus 200 Kilometer Entfernung bestellen, besuchen sie oft auf einer Durchreise in den Urlaub. Decofloral wird dann zum ersten Urlaubsziel.

Skandinavische Lieblingsmarken wie Greengate, IB Laursen oder Eulenschnitt schaffen einen Hauch Gemütlichkeit oder gelassene Geradlinigkeit. Verspieltes von Maileg schafft nicht nur für Kinder eine liebevolle Welt, in der Mäuse Geschichten erzählen. Neu sind Accessoires von Eulenschnitt: von der kleinen Vorratsdose über die Kissenhülle, Danishville-Textilien oder das unverwüstliche Geschirrtuch bis zur Schürze oder der großen Tischdecke. Astrid Metzger hat seit 20 Jahren all die schönen Dinge, die den Tag etwas frischer machen und dem Besitzer einen Funken gute Laune garantieren.

Kleinigkeiten von Decofloral sorgen für große Wirkung

Ihr Verkaufsladen ist ein Lichtblick für Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Dass sie heute schon auf das 20-jährige Bestehen ihres Ladengeschäfts und eigentlich sogar schon auf 25 Jahre seit der Firmengründung zurückblickt, ist für sie ein guter Grund zum Feiern. Vor zehn Jahren kam ihr Online-Shop hinzu.

Die Wohnaccessoires, beispielsweise von GreenGate, geben jeder Einrichtung eine verspielte und wohltuende Frische. Foto: Bohnert-Seidel

Schönes für Haus und Garten trägt bei Decofloral die einzigartige Handschrift von Astrid Metzger. Sie sucht für den Kunden aus und umringt ihn mit einem Wohlgefühl, das zum Verweilen einlädt. Die Auswahl an Wohnaccessoires im skandinavischen Wohnstil geben jeder Einrichtung eine verspielte und wohltuende Frische.

Kreativ ist Astrid Metzger schon ein Leben lang. Auf dem Friesenheimer Weihnachtsmarkt hat sie bereits mehr als 30 Jahre lang ihre besonderen Advents- und Türkränze und Gestecke angeboten. Nachdem das Wohnhaus in der Bahnhofstraße umfassend saniert worden ist, wurde im hinteren Bereich Platz geschaffen für ein Ladengeschäft. Mit einer ersten Frühlingsausstellung kam der Knopfdruck für ihre kreativen Konzepte und Dekorationen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Angebot immer weiter entwickelt. Hinzugekommen sind die Wohnaccessoires mit Marken wie GreenGate, IB Laursen, Maileg und Eulenschnitt, die allesamt großen Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte legen. Natürlich wird der Kunde auch fündig, wenn es um Karten für besondere Anlässe geht. Zum speziellen Service gehört auf Wunsch ebenso eine liebevolle Verpackung.

Öffnungszeiten

Decofloral feiert vom 22. bis 27. Mai das 20-jährige Bestehen in Friesenheim, Bahnhofstraße 88. In der Festwoche sind die Öffnungszeiten wie folgt: Montag bis Freitag, 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 25. Mai, ist Mädelsabend mit längerer Öffnungszeit bis 20 Uhr. Am Samstag ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.