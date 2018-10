Anzeige 20 Bildungsträger

Mit der seit Jahren in regelmäßigen Abständen stattfindenden Vortragsreihe und Fortbildungsmesse des Netzwerks Fortbildung Freudenstadt-Horb finden Interessierte auf einer speziellen Plattform an verschiedenen Veranstaltungsorten Informationen rund um das Thema Fortbildung und können direkt vor Ort mit den Experten ins Gespräch kommen. Die kostenlose und individuelle Erstberatung durch das Regionalbüro macht die Themen rund um Weiterbildung und Fördergelder für Interessenten transparent. "Die Stärke unseres Netzwerks liegt vor allem darin, dass wir die relevanten Facetten beruflicher Fortbildung abbilden können. Die Angebotspalette reicht von EDV über Technik zu Soft Skills, Sprachen und Gesundheit", erklärt der Vorsitzende des Netzwerks, Sascha Falk. Er lobt zudem das Engagement der Mitglieder zum Wohl der Vereinigung: "Das ist ein großes Plus." Das Angebot in der Region findet man auf dem landeseigenen Weiterbildungsportal www.fortbildung-bw.de.

"Die Funktionalität ist übersichtlich, und es wurden bessere Suchfunktionen installiert", betont die Leiterin des Regionalbüros in Freudenstadt, Bianca Böhnlein. Sie hat ihren Sitz unter dem Dach der Kreisvolkshochschule im Kreishaus in Freudenstadt. Im Regionalbüro sieht Falk "eine wichtige professionelle Stelle, die alle Fäden zusammenhält". Diese Vielfalt der Aktivitäten im Netzwerk könne nur mit dieser Unterstützung geleistet werden. "Die Bedeutung der beruflichen Fortbildung wird in unserer schnelllebigen Zeit weiter steigen", verdeutlicht Falk.

Bianca Böhnlein sieht einen Trend zu digital unterstützten Fortbildungen. "Und natürlich sind Themen wie beispielsweise Social Media oder karriereorientierte Aufstiegsqualifikationen immer konstant nachgefragt."