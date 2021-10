2 Das Bild von 1998 zeigt zahlreiche Vereinsmitglieder des TC Nordstetten.Archiv- Foto: Fotos: TCN

Auf 50 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Tennisclub Nordstetten am kommenden Wochenende, 2. und 3. Oktober, zurück. Besonders die Pioniere des TCN stehen im Mittelpunkt.















arum nicht einen Tennisclub in Nordstetten gründen? Auf diese Idee kamen "31 tapfere Schwaben". Nach Vor- und Sondierungsgesprächen im Juni 1971 trafen sie sich im am 19. Juli 1971 im Sportheim des ASV.

Mit dabei viele bekannte Namen des Orts, im Einzelnen waren es: Reinhold Bock, Erich Bok, Gerhard Bok, Bernhard Bok, Karl Bok, Margot Wäschle, Rainer Göttler, Egon Grassinger, Karl Grassinger, Harry Junge, Hans Kiefer, Erich Klink, Wolfgang Klink, Marlene Klink, Edwin Köninger, Helmut Köninger, Lambert Kreidler, Waltraud Kronenbitter, Monika Maier, Otto Maier, Artur Paplinski, Siegfried Paplinski, Manfred Pfeffer, Rolf Pfeifer, Karl Platz, Walter Platz, Alfred Reu, Erich Schneiderhan, Hubert Schneiderhan, Fred Seckinger und Bruno Springmann. Sie gründeten den Tennisclub Nordstetten, damals noch als Abteilung des ASV. Es war erst der zweite Tennisverein im Stadtgebiet (nach dem TC Horb).

Bei dieser Gründungsversammlung wurde Helmut Köninger zum Vorsitzenden, Hubert Schneiderhan zum zweiten Vorsitzenden, Otto Maier zum Schriftführer und Artur Paplinski zum Kassierer bestimmt. Walter Platz und Siegfried Paplinski wurden Ausschussmitglieder.

Der bei ersten Generalversammlung im folgenden Jahr kam Bruno Springmann als Jugendwart hinzu. Am 18. September 1971 hatte der TC 39 Erwachsene und 13 Jugendliche Mitglieder.

Die Anfangszeit war geprägt von etlichem Verwaltungsaufwand und vor allem von der Suche nach einem Vereinsgelände. "Hier bot sich, nicht unumstritten, der ehemalige Reitplatz hinter dem Sportheim des ASV an", heißt es in der Vereinshistorie auf der Homepage des TCN. Als Alternative bot sich das "Breuninger Tal" unterhalb des Sportheims des ASV an. Bald wurde jedoch deutlich, dass an dieser Stelle zunächst umfassende Erschließungsmaßnahmen nötig wären. So entschloss man sich letztlich für das heutige Gelände.

Umgehend wurde ein Bauausschuss gegründet, in dem Oskar Bok, Rainer Göttler, Karl Grassinger, Karl Platz und Alfons Schäfer berufen wurden. Die Pioniere begannen mit Ihren Planungen. Bereits im Frühjahr 1972 begann man mit dem Bau von zwei neuen Tennisplätzen. Der TCN war im Mai 1972 bereits eigenständig und nicht mehr Abteilung des ASV.

Ende 1974 hatte der Tennisclub 107 Mitglieder. Bald wurde es auf der Anlage mit zwei Plätzen richtig eng, sodass sogar eine Aufnahmesperre verhängt werde musste. Die sportliche Entwicklung hatte immer wieder neue Baumaßnahmen zur Folge. 1980 wurde der dritte Platz gebaut. Mit der Erweiterung des Clubhauses 1981 blühten das Clubleben und die Geselligkeit auf. 1994 konnten weitere Flächen für den Bau der Plätze 4 und 5 erworben werden. Seither fliegt die gelbe Filzkugel auf fünf Plätzen. Zahlreiche Erfolge in der WTB-Mannschaftsrunde oder bei der Stadtmeisterschaften konnten errungen werden. Von Mitte März bis Mai 2016 wurden die drei älteren Plätze komplett saniert und feierlich eingeweiht. Am kommenden Wochenende wird mit einem großen Programm gefeiert.

n Samstag, 2.Oktober: 14 Uhr Beginn, 15 Uhr Einlagespiel Marc Mail (DTB Rangliste 470), 17 Uhr Begrüßung mit Eröffnung und Ansprachen, 20 Uhr Ehrungen des TC Nordstetten, 22 Uhr Eröffnung Cocktailbar – gemütlicher Abendn Sonntag, 3. Oktober: 9 Uhr Frühschoppen, 10 Uhr Beginn Doppel-/Schleifchenturnier, 12 Uhr Mittagessen/Kaffee/Kuchen