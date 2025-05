Das Alpirsbacher Unternehmen präsentiert sich am Sonntag, 25. Mai, bei einem „Tag der offenen Tür“.

An diesem Tag ist nicht nur die Ausstellung von Fensterbau Karl Jäckle geöffnet, die das gesamte Angebot des Unternehmens zeigt. Vor dem Firmengebäude werden zudem verschiedene Haustüren präsentiert und unterschiedlichste Möglichkeiten zum Insektenschutz an Fenstern und Türen gezeigt.

Damit auch die jüngeren Gäste Spaß haben, stehen neben einem Glücksrad auch eine Hüpfburg in Form eines Piratenschiffs, ein überdimensionales Fußball Darts und ein Eisstand bereit. Bewirtet werden die Besucher von den Klosterhexen Alpirsbach an einem Bierwagen, mit einer Aperol Ape, Steak im Weckle, Roter Wurst, Currywurst und Pommes sowie Kaffee und Kuchen.

Hochwertige Fenster

Fensterbau Karl Jäckle hat sich ganz auf die Herstellung von hochwertigen, handwerklich gefertigten Fenstern aus den Werkstoffen Holz und Holz-Alu spezialisiert. Zudem werden auch hochwertige Kunststofffenster und Haustüren aus Kunststoff oder Aluminium montiert. Zum Angebot gehören außerdem Sonnenschutz und Blendschutz, Verdunklungen sowie Insektenschutz.

Kinder können sich auf dieser Hüpfburg austoben. Foto: Kevins Welt

Auch bei Glasbruch-, Fenster- oder Rollladenreparaturen ist Fensterbau Karl Jäckle der richtige Ansprechpartner, ebenso wie für die sicherheitstechnische Nachrüstung an Fenstern und Haustüren.

Die Riesen-Dartscheibe. Foto: Kevins Welt

Was das Alpirsbacher Unternehmen alles zu bieten hat, das zeigt die 100 Quadratmeter große Ausstellung, die auf der firmeneigenen Homepage auf einem 360-Grad-Rundgang angeschaut werden kann. Die Homepage liefert auch weitere Informationen, beispielsweise zu den Öffnungszeiten.

Zum 190-jährigen Bestehen bietet das Unternehmen für Insektenschutz und Markisen einen Jubiläumsrabatt an.

Fensterbau Karl Jäckle kann auf eine 190-jährige Firmengeschichte zurück blicken.

Gegründet wurde das Unternehmen 1835 von Johann Georg Arnold. Er leitete das Alpirsbacher Unternehmen bis ins Jahr 1869.

Das Firmengebäude von Fensterbau Karl Jäckle in Alpirsbach. Foto: H.Rinck

Von da an – bis 1888 – stand es unter der Leitung von Wilhelm Friedrich Arnold. In den kommenden zehn Jahren hieß der nächste Firmenchef abermals Wilhelm Friedrich Arnold. Er übernahm das Familienunternehmen, das sich zu der Zeit in der Aischbachstraße 21 befand, im Jahr 1888 und leitete es ganze 50 Jahre lang.

Die Fensterherstellung wird um den Bereich Sonnenschutz erweitert

Im Jahr 1938 trat dann Schwiegersohn Christian Rath aus Glatten in seine Fußstapfen. Er verlegte den Firmensitz in die Karlstraße 15.

Mit Karl Jäckle übernahm 1970 abermals der Schwiegersohn das Familienunternehmen. Der Glasermeister und Schreiner stammte aus einer alteingesessenen Schiltacher Handwerkerfamilie. Er leitete das Unternehmen bis zum Jahr 2000. In dieser Zeit fügte Karl Jäckle der Fensterherstellung noch den Bereich Sonnenschutz hinzu.

Vor dem Umbau sah es hier noch so aus. Foto: H.Rinck

Heute führt sein Sohn Karl Jäckle Junior, Glasermeister und Betriebswirt des Handwerks, das Traditionsunternehmen bereits in sechster Generation und dies seit 25 Jahren. 2010 ließ er das Werkstattgebäude, das sich inzwischen am Standort Vorderer Aischbach 5 befand, renovieren und eine Ausstellungshalle samt Büro anbauen.

Zur vierköpfigen Familie kommen noch weitere dreiMitarbeiter hinzu

Mit den Söhnen von Firmeninhaber Karl Jäckle und seiner Frau Petra, die gemeinsam mit ihrem Mann und mit Unterstützung von Sohn Kai sämtliche Büroarbeiten erledigt, steht auch schon die siebte Generation in den Startlöchern. Kai Jäckle hat die Meisterprüfung bereits 2021 abgelegt, sein Bruder Lars wird im September mit dem Meisterlehrgang starten. Zu den beiden Söhnen kommen noch drei weitere Mitarbeiter hinzu.

Noch heute werden im Gebäude in der Karlstraße 15 hochwertige Holz- und Holz-Alu-Fenster produziert.