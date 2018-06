Anzeige 19 Routen mit verschiedenen Streckenlängen

Einmal mehr ist eine Langstrecken-Etappentour der Höhepunkt des Wanderbaren Nagoldtals, die in diesem Jahr von Pfalzgrafenweiler über das Zinsbachtal nach Altensteig und über Nagold weiter nach Wildberg führt. Mit einer Länge von 32 Kilometern geht die anspruchsvolle Wanderung zwar nicht über eine Marathondistanz, aber das Streckenprofil wird die Teilnehmer begeistern. Bereits um 8 Uhr können sich die Langstrecken-Wanderer mit dem Shuttlebus von Wildberg auf den Weg nach Pfalzgrafenweiler machen, wo es um 8.40 Uhr losgeht. Treffpunkt ist dort der Wanderparkplatz an der B 28. Am späteren Nachmittag ab 17 Uhr trifft die Gruppe in Wildberg am Kloster Maria Reuthin ein. Für alle, die in Pfalzgrafenweiler geparkt haben, fährt ein Shuttlebus um 18.30 Uhr zurück zum Wanderparkplatz. Er legt unterwegs einen Stopp in Altensteig ein.

Geschichten zum Schwarzwald hören

Alle anderen Wanderungen starten am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr und am Nachmittag zwischen 13 und 15 Uhr. Für die Wandertouren stehen jeweils erfahrene Wanderführer vom Schwarzwaldverein oder Schwarzwald Guides zur Verfügung, die den Gruppen nicht nur die schönsten Ecken der Region zeigen, sondern auch jede Menge Geschichten über den Schwarzwald erzählen.

Neben dem Schäferaktionstag in Wildberg, bei dem sich die Gäste auf ein "Schäferwagen-Hotel" zum Probeliegen und auf das Entdecken vielseitiger Produkte aus Schafswolle freuen dürfen, gibt es auch in Nagold weitere Veranstaltungen und Programmpunkte. Mit einer Kletterwand am Turm der Burgruine Hohennagold, einem Kinderprogramm, sowie Stocherkahn- und Tretbootfahrten, weiteren Aktionen und Bewirtung auf der Burgruine Hohennagold gibt es auch für Spaziergänger, Radfahrer und Besucher der Stadt ein buntes Rahmenprogramm.

Jazzkonzert im Bad Liebenzeller Kurpark

In Bad Liebenzell findet erstmalig im Rahmen der Aktion "Wanderbares Nagoldtal" ein Familientag entlang der Nagold statt, an dem auf einer fünf Kilometer langen Strecke vom badhaus1897 bis ins Monbachtal viele spaßige Aktionsstände besucht werden können. Im Kurpark lädt die Band "halfpast7" ab 11 Uhr zu einem Jazzkonzert ein.

Sportlich aktiv geht es in Bad Teinach-Zavelstein bei der dritten Teinachtaler Sportstafette zu. Zuschauer und Aktive sollen zum Mitmachen, Anfeuern, Schlemmen und Verweilen animiert werden. Königlich-festlich wird es dann ab 13 Uhr im Festzelt auf dem Freibadparkplatz. Hier findet die Wahl der 15. Bad Teinacher Wasserkönigin, moderiert vom Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt, statt.

Am späten Nachmittag wird in Bad Liebenzell sowie in Bad Teinach-Zavelstein ein Public Viewing des Weltmeisterschafts-Spiels Deutschland gegen Mexiko geboten.

Veranstaltet wird der Aktionstag "Wanderbares Nagoldtal" in Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden Altensteig, Calw, Bad Teinach-Zavelstein, Bad Liebenzell, Ebhausen, Nagold, Rohrdorf, Seewald-Besenfeld, Simmersfeld und Wildberg, den Ortsgruppen der Schwarzwaldvereine und der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald.

Flyer zur Veranstaltung: Alle Informationen zur Veranstaltung "Wanderbares Nagoldtal", zu den Touren und den Veranstaltungen sind in einem Programmflyer zusammengefasst. Der Flyer ist bei den Gemeinden und den Tourist-Informationen der Region erhältlich und kann bei der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald unter der E-Mail-Adresse info@mein-schwarzwald.de oder telefonisch unter 07052/ 8 16 97 70 bestellt werden. Unter der Internetadresse www.wanderbares-nagoldtal.de sind alle Informationen zur Veranstaltung "Wanderbaren Nagoldtal" erhältlich.