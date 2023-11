Anzeige: 175 Jahre evangelischer Kindergarten in Friesenheim

Der Evangelische Kindergarten in Friesenheim feiert in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag. Eigentlich ist es eher eine stille Wahrnehmung – und dennoch steht das historische Datum und ist in der Evangelischen Kirchengemeinde fest verankert.

In 175 Jahren hat unser Kindergarten eine rasante Entwicklung durchlebt“, weiß Pfarrer Rainer Janus. Seinen Respekt zollt er allen Erziehern, denen in der langen Historie stets das Wohl sowie die positive Entwicklung und pädagogische Begleitung der Kinder am Herzen gelegen hat. „Der Kindergarten hat sich von einer bloßen Verwahranstalt hin zu einer pädagogischen Bildungseinrichtung entwickelt“, stellt Rainer Janus fest.

Bei allen Mitarbeitern erkenne er den Herzenswunsch, den ihnen anvertrauten Kinder nur das Bestmögliche zu schenken. Fest verankert sei im Kindergarten auch der Wille zur Wahrung der Schöpfung über das Umweltmanagement der Evangelischen Kirche „Grüner Gockel.“ Neu ist ein gärtnerisches Projekt mit der Friesenheimerin Simone Erb und der solidarischen Landwirtschaft Solarie Friesenheim. Kinder lernen dabei, das Wachstum von Nahrungsmitteln mit allen Sinnen zu begreifen.

Förderung der sozialen und persönlichen Entwicklung

„Heute erfüllen wir einen ganzheitlichen Bildungsauftrag“, erklärt die Kindergartenleiterin Jessica Nathanson. Vorgegeben sei das Ziel, die persönliche und soziale Entwicklung der aktuell 117 Kinder optimal zu fördern. Hinzu käme die Betreuung und Pflege der Kinder, bei gleichzeitiger Umsetzung des Bildungsplans. Verbindliche Richtlinien geben allen Mitarbeitern, aber auch den Eltern und Erziehungsberechtigten eine feste Struktur an die Hand.

Der Evangelische Kindergarten in Friesenheim blickt auf eine lange Geschichte zurück. Er feiert in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag. Foto: Bohnert-Seidel

In den vergangenen Jahren habe sich die Einrichtung noch stärker an die veränderte Lebensumwelt der Kinder und Familien angepasst. 20 Kinder besuchen die Kinderkrippe in der Einrichtung. „Mittlerweile bitten viele Eltern viel mehr um Hilfe und Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder“, weiß Nathanson. Erzieher stehen in schwierigen Situationen fest an der Seite der Eltern und begleiten diese gegebenenfalls auch in Beratungsstellen.

Die Auseinandersetzung mit Ämtern wie beispielsweise dem Jugendamt nehme deutlich zu, weshalb es dem Team von Erziehern wichtig ist, Hand in Hand mit den Eltern zu arbeiten. In allem Handeln sei das oberste Ziel die gesunde und bestmögliche Entwicklung der Kinder. In der Sonnhalde erfahren sie einen sicheren, stabilen und fröhlichen Ort der Geborgenheit.

50 Jahre in der Sonnhalde

Der Kindergarten wurde im Juni 1973 eingeweiht. Im Jahr 1992 wurde ein Erweiterungsbau für eine vierte Gruppe eingerichtet. 15 Jahre später konnte der Kindergarten die erste Krippengruppe unterbringen. Seit 2019 beherbergt er übergangsweise eine sechste Gruppe im Keller, die solange bestehen soll, bis die Gemeinde ihre erste kommunale Kindertagesstätte in Heiligenzell errichtet hat.