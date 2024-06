1 Pflegedienstleiterin Angela Zoth (links), Simone Homberg, Leiterin Sozialer Dienst (stehend) und Direktor Stefan Lott mit den Bewohnerinnen Rosa Illig und Anna Geiger (neben Lott) Foto: Bohnert-Seidel

Das Kursana feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und will dieses kleine Jubiläum beim Sommerfest feiern. Alle Menschen sind am 23. Juni von 14 bis 17 Uhr eingeladen und dürfen sich auf ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm freuen.









Im Garten fühlen sich die Bewohner sehr wohl. Rosa Illig und Anna Geiger freuen sich heute schon auf den Umtrieb am Sommerfest. Denn am Samstag wird Unterhaltung pur geboten. Neu ist die Kooperation mit der Freien Evangelischen Schule in Lahr, die das Fest um 14 Uhr mit ihrem Chor eröffnen wird.