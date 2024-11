Am Freitag, 29. November, findet der „Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ in der Trossinger Innenstadt statt. Bereits am Nachmittag wartet die Kinder-Tombola auf die Besucher.

Am Freitag, 29. November, findet der „Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuer “ in der Trossinger Hauptstraße, am Marktplatz, auf dem Rudolf-Maschke-Platz und im Schwabenpark statt.

Insgesamt werden rund 150 Schwedenfeuer, aber auch die mit Weihnachtssternen beleuchtete Innenstadt für eine stimmungsvolle Einkaufsatmosphäre sorgen. Und dies zum neunten Mal seit dem Jahr 2014. Ausnahmen bildeten lediglich die beiden Pandemiejahre.

Lesen Sie auch

Der „Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Werbegemeinschaft Trossingenactiv und der Stadt Trossingen. Die Resonanz auf die Veranstaltung fiel stets sehr positiv aus, und besonders die Einzelhändler können sich auf einen zusätzlichen umsatzstarken Einkaufsabend freuen.

Bereits am Nachmittag ist einiges geboten

Der Nachmittag ist besonders für Familien ein Muss. Den Auftakt des Highlight-Tages bildet nämlich die beliebte Kinder-Tombola der Werbegemeinschaft Trossingenactiv.



Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr werden auf dem Rudolf-Maschke-Platz Gewinnlose an die kleinen Besucher unter zwölf Jahren ausgegeben.

Um 16.30 Uhr findet dann auch gleich die Verlosung von 30 tollen Gewinnen statt.



So sehen glückliche Gewinner bei der Tombola aus. Foto: Ingrid Kohler

Die 30 Gewinne – alles Spiele und Spielsachen – können während der Los-Ausgabe im Vorfeld schon ausgiebig bestaunt werden.

Gewinnen kann natürlich nur, wer auch persönlich anwesend ist und seinen Preis auch gleich mit nach Hause nehmen kann.



Etwa um 17 Uhr, mit Einbruch der Dunkelheit, zündet die Jugendfeuerwehr Trossingen dann die Baumfackeln an, und die Besucher des „Langen Einkaufsabends mit Schwedenfeuer“ können bei flackerndem Feuerschein durch die Stadt flanieren, essen, trinken und einkaufen.

Einzelhändler haben bis 21 Uhr geöffnet

Die meisten Trossinger Einzelhändler haben an diesem Abend bis 21 Uhr geöffnet. Geschäfte, die Mitglied in der Werbegemeinschaft Trossingenactiv sind, bieten besondere Angebote mit Rabatten an und verwöhnen die Kunden mit kulinarischen, meist vorweihnachtlichen Schmankerln.

Außerdem gibt es 20 Verpflegungsangebote von Geschäften, Vereinen, Institutionen und der Gastronomie. Für gutes Essen ist am „Langen Einkaufsabend“ also in reichlichem Maß gesorgt.

Bei der großen Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Unter anderem gibt es Grillwurst, Hot Dogs, Currywurst, Schaschlik, Ochsenfetzen in Ciabatta, Pulled Pork mit Krautsalat in Ciabatta, Lachswecken, Chilli con Carne, italienische und französische Leckereien, Raclettekäse-Brötchen sowie Waffel-Pommes und vieles mehr für die hungrigen Besucher in der Hauptstraße, am Rudolf-Maschke-Platz, am Marktplatz und im Schwabenpark.

An den Ständen warten zahlreiche Leckereien. Foto: Ingrid Kohler

Da es so kurz vor dem ersten Advent in der Regel auch meist schon recht kalt ist, werden natürlich auch verschiedene Heißgetränke angeboten, so zum Beispiel weißer und roter Glühwein, Apfelpunsch, Kinderpunsch, Glüh-Gin, Glühmoscht, Eierpunsch oder Sangria mit heißen Früchten oder hausgemachter Hexenpunsch der Trossinger Gaugerhexen.

Großes Feuerwerk im Schwabenpark geboten

Um 17.30 Uhr findet im Schwabenpark ein großes Schaufeuerwerk statt, das die Veranstaltung noch einmal mehr zu einem Highlight im Jahreskalender der Stadt Trossingen macht und den Abendhimmel erstrahlen lässt.

Das Feuerwerk im Schwabenpark ist ein beliebtes Highlight. Foto: Ingrid Kohler

Feuerwerksfreunde können sich dabei schon orientieren, welche pyrotechnischen Neuheiten für Silvester im Angebot sind. Außerdem bewirtet die THW-Jugend im Schwabenpark. Hier warten Grillwürste im Wecken und ein Glühwein zum Aufwärmen auf die Feuerwerksbesucher.

Bei trockenem Wetter zahlreiche Besucher erwartet

Nun hoffen die Stadt Trossingen, die Werbegemeinschaft Trossingenactiv sowie alle Helfer und Beteiligten natürlich auf trockenes Wetter am „Langen Einkaufsabend“, damit sich möglichst viele Menschen an dem besonderen Schwedenfeuer-Spektakel erfreuen können. Die Musikstadt und die Werbegemeinschaft rechnen bei guten Wetterbedingungen sogar mit noch mehr Besuchern als in den vergangenen Jahren.

Die Werbetrommel wurde in diesem Jahr noch mehr als sonst gerührt, und so finden – egal bei welchem Wetter – sicherlich auch zahlreiche Besucher aus den angrenzenden Kreisen ihren Weg nach Trossingen.

Der Verkehrsregelung zum langen Einkaufsabend

Beim Schwedenfeuer

wird am 29. November für den langen Trossinger Einkaufsabend ab circa 14 bis 22 Uhr der gesamte Rudolf-Maschke-Platz und die Dr. Karl-Hohner-Straße im Bereich der Einmündung in die Hauptstraße voll gesperrt.

Im Bereich Hauptstraße und Marktplatz wird für den Verkehr die Geschwindigkeit auf 20 km/h reduziert. Die Bushaltestellen Hauptstraße (Rudolf-Maschke-Platz) und Hangenstraße werden ebenfalls ab 14 Uhr nicht mehr angefahren.

Die Busse fahren vom Busbahnhof über die Haltestelle Schulzentrum und umgekehrt, können aber die Haltestelle Hangenstraße und Hauptstraße wegen den Straßensperrungen nicht wie gewohnt anfahren.

Genutzt werden kann während der gesamten Veranstaltung die Haltestelle Busbahnhof.

Weitere Informationen zum “Langen Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ gibt es auch unter www.trossingen.de.