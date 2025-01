1 Perfekt für Freunde der „fünften Jahreszeit“ Foto: Schloßbühljäger

Die Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde laden am morgigen Samstag bereits zum 15. Mal zu einer der größten Fasentveranstaltungen der Region in die Sulzberghalle ein.









Wild, wilder, „Wilde Nacht der Schloßbühl-Jäger“. Erneut werden die Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde Sulz alles daran setzen, dass in diesem Jahr bei der 15. Wilden Nacht am Samstag, 25. Januar, wild und ausgelassen in der Sulzberghalle gefeiert werden kann.