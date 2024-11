Das Stuckateurunternehmen Easy Stuck in Bisingen feiert am Sonntag, 1. Dezember, sein 15-jähriges Bestehen. Unter der Leitung von Stuckateurmeister Robert Japec hat sich der Betrieb in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten von einem Ein-Mann-Unternehmen zu einem erfolgreichen mittelständischen Betrieb entwickelt, der mittlerweile neun Mitarbeiter beschäftigt.

Robert Japecs Weg zum Stuckateurmeister begann früh. Bereits als 14-Jähriger sammelte er erste Erfahrungen bei einem Praktikum bei der Bisinger Stuckateurfirma Haspel. Die Arbeit mit Putz und Stuck faszinierte ihn so sehr, dass er sich entschloss, diesen Beruf zu ergreifen. 1995 begann er bei Haspel seine Ausbildung, die er drei Jahre später als zweiter Innungssieger erfolgreich abschloss. Doch Japec wollte noch mehr: Von 2002 bis 2003 absolvierte er die Meisterschule bei der Handwerkskammer Konstanz und legte damit den Grundstein für seine spätere Selbstständigkeit

Lesen Sie auch

Qualität, Innovation und handwerkliches Können

Am 1. Dezember 2009 verwirklichte Robert Japec schließlich seinen Traum und gründete Easy Stuck. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Innovation und handwerklichem Können etablierte sich das Unternehmen schnell in der Region. Meilensteine in der Firmengeschichte waren der Neubau und der Umzug in das neue Firmengebäude im Jahr 2016, das Platz für weiteres Wachstum und modernste Arbeitsabläufe bot.

„Wir setzen auf modernste Technik und fortlaufende Weiterbildung“, erklärt Japec. Dies zeigt sich nicht nur in der Qualität der ausgeführten Arbeiten, sondern auch im breiten Leistungsspektrum.

Von Innen- und Außenputz über den Innenausbau und dekorative Wandgestaltung bis hin zu Bodenbeschichtungen und Wärmedämmung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen an. Besonders hervorzuheben ist Japecs Spezialgebiet: fugenlose Böden und Bäder, eine moderne und ästhetisch anspruchsvolle Lösung, die immer mehr Bauherren überzeugt.

Regelmäßige Schulungen gehören für die Mitarbeiter von Easy Stuck zum Alltag. So bleibt das Team stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen im Stuckateurhandwerk und kann seinen Kunden immer die beste Lösung bieten. Auch nach 15 Jahren blickt Robert Japec optimistisch in die Zukunft. „Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus“, sagt er. „Wir werden natürlich auch weiterhin unser Bestes geben, um höchste Qualität und Zufriedenheit für unsere Kunden zu gewährleisten.“

Mit einem engagierten Team und einem klaren Fokus auf Innovation steht Easy Stuck auch in den kommenden Jahren für erstklassiges Handwerk – und für einen festen Platz in der regionalen Bau- und Handwerkslandschaft.