Anzeige: 14. Schlepper- und Oldtimertreffen

„Schdoale Gratzer“ laden am 23. und 24. August in Burgfelden ein – Feierabendhockete gibt es zum Auftakt.
Auch in diesem Jahr werden wieder viele zwei- und vierrädrige Traktoren, Schlepper und Unimogs, darunter zahlreiche Oldtimer, erwartet. Traditionsgemäß steht am Anfang der zweitägigen Veranstaltung eine Feierabendhockete, die am Samstag, 23. August, im und um das Festzelt über die Bühne geht und um 17 Uhr beginnt. Die „Schdoale Gratzer“ weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass Übernachten nicht gestattet ist.