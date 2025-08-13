Anzeige: 14. Schlepper- und Oldtimertreffen

„Schdoale Gratzer“ laden am 23. und 24. August in Burgfelden ein – Feierabendhockete gibt es zum Auftakt.

Auch in diesem Jahr werden wieder viele zwei- und vierrädrige Traktoren, Schlepper und Unimogs, darunter zahlreiche Oldtimer, erwartet. Traditionsgemäß steht am Anfang der zweitägigen Veranstaltung eine Feierabendhockete, die am Samstag, 23. August, im und um das Festzelt über die Bühne geht und um 17 Uhr beginnt. Die „Schdoale Gratzer“ weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass Übernachten nicht gestattet ist.

Am Sonntagmorgen, 24. August, geht das Fest dann weiter. Es ist ein vielseitiges Rahmenprogramm für Jung und Alt geboten. Wie gewohnt ist ein Schlepperparcours vorgesehen, der einige Geschicklichkeit erfordert. Die Kinder können sich in der Hüpfburg und im Kinderparcours austoben oder Runden auf dem Traktor drehen.

Des weiteren bieten diverse Hersteller ihre Produkte an, darunter sind auch Ersatzteile für Traktoren zu finden, aber auch Lederwaren, Holzdeko oder Artikel aus dem Sortiment von „Albstadt Liebe“.

Für Speis und Trank ist wie gewohnt bestens gesorgt. Das Angebot an den Foodtrucks reicht von der Heißen Roten, Currywurst und Grillpfannkuchen über Dinnede aus dem Holzofen und Crêpes bis hin zu Kaffee und Kuchen. Auch Softeis und Süßigkeiten sind im Angebot.

Livemusik wird es ebenfalls geben, sie beginnt um 11 Uhr. Für allle Ortsunkundigen: Der Weg zum Festgelände und zu den Parkplätzen ist wie gewohnt ausgeschildert.