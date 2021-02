2 Sie wollen mit dem Wohngebiet "Neue Mitte Laufenmühle Blumberg" einiges bewegen: Julian und Christian Müller (Geschäftsführung, Bauträger M3 Immo GmbH Blumberg, von links) sowie der Inhaber von Reichmann-Immobilien Donaueschingen, Daniel Giusa.Fotos: Herrmann Foto: Schwarzwälder Bote

Auf dem ehemaligen Areal der Blumberger Laufenmühle ist ein neues Wohnviertel

Auf dem ehemaligen Areal der Blumberger Laufenmühle ist ein neues Wohnviertel mit 13 Einfamilienhäusern geplant. Nach ersten Erschließungsarbeiten soll bereits im April/Mai dieses Jahres mit dem Projekt "Neue Mitte Laufenmühle Blumberg" mit dem Baubeginn gestartet werden.

Die Kooperation mit dem lokalen Bauträger "M3 Immo GmbH", Hauptstaße 18, Blumberg sowie dem renommierten Unternehmen Reichmann Immobilien e.K, Donaueschingen, welches für die Vermarktung zuständig ist, verspricht nachhaltige Bauprojekte, welche auf höchstem Standard alle Ansprüche erfüllen. Für den Inhaber von Reichmann Immobilien, Daniel Giusa, ist vor allem der zentrale Standort ein Anreiz.

Zentrale Lage

Die Liste der Wohnungssuchenden ist auch in Blumberg lang und eine geeignete Lage ein wertvolles Gut. Mit der Verschiebung des Blumberger Stadtkerns in Richtung Osten befindet sich die neue Wohnanlage mitten im Geschehen. Lebensmittel- und Drogeriemärkte oder ein Fitnesscenter befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Blumberger Ärztehaus als weiteren Nachbarn sowie den Bäcker und Metzger um die Ecke garantieren eine hohe Lebens- und Wohnqualität.

Qualität und Langlebigkeit

Hinter der, vor einem Jahr gegründeten Firma und Bauträger "M3 Immo GmbH", verbirgt sich mit Holzbau Müller aus Blumberg-Fützen ein traditionelles Unternehmen. Inhaber Christian Müller, der zusammen mit seinem Bruder Julian Müller bei der "M3 Immo GmbH" für die Geschäftführung verantwortlich ist, können schon in jungen Jahren auf einen großen Erfahrungsschatz bauen. Der 33-jährige Zimmerer- und Dachdeckermeister Christian Müller sowie der 26-jährige Blechnermeister Julian Müller, der auch in der Schweiz einen Handwerksbetrieb angemeldet hat, verfügen über ein großes Know-How. Mit ihrem Unternehmergeist setzen sie auf innovative Qualität. Gepaart mit gelebter Tradition wollen sie die emotionale Entscheidung mit dem Bau dieser Eigenheime begleiten.

Regionale Handwerker

"Unser Ziel ist es in Blumberg etwas Modernes zu bauen was auch vor allem junge Familien anspricht. Unsere Häuser zeichnen Qualität und Langlebigkeit aus. Als kompetenter Partner wollen wir für ein ökologisches und nachhaltiges Bauen für den Menschen mit dem Rohstoff Holz begeistern", ist ihre Philosophie. Sie heben auch die von Anfang an gute Zusammenarbeit und Unterstützung mit der Stadt Blumberg hervor. "Alles erfolgte nach Abstimmung mit der Stadt Blumberg", war für sie eine entscheidende Grundlage. Über die Vermittlung von Reichmann-Immobilien erwarben sie im vergangenen Jahr das Grundstück von der Verwaltungsinsolvenz der Laufenmühle.

Das Unternehmen "M3 Immo GmbH" Blumberg bietet verschiedene Typenhäuser, die dem Bebauungsplan für das Areal "Neue Mitte Laufen" entsprechen, auf den 13 Parzellen an. Die Häuser garantieren generell den KfW 55 Standard der geltenden Energiesparverordnung. Die nur einjährige Bauzeit ist ein starkes Argument. Neben der eigenen Planung und Bauleitung sollen ausschließlich Handwerker aus der Region eingesetzt werden.

Rund ein Hektar umfasst das neue Wohngebiet "Neue Mitte Laufenmühle", das für Blumberg ein Stück Zukunft verspricht und das Stadtbild positiv verändern wird.

In drei unterschiedlichen Kategorien bietet die Kooperation "M3 Immo" und Reichmann Immobilien an:

n Haus Schleifenbach: Mit Keller und Garage – Größe 136 – 474 600 Euro; Mit Keller und Garage – Größe 162 L – 511 900 Euro;

n Haus Buchberg: Ohne Keller und Garage – Größe 136 – 459 500 Euro; Ohne Keller und Garage – Größe 162L – 491 500 Euro;

n Haus Eichberg: Mit Keller und Garage – Größe 136 – 534 000 Euro; Mit Keller und Garage – Größe 162 L – 569 000 Euro.

Schlüsselfertig

Die Häuser werden schlüsselfertig, einschließlich sämtlicher Handwerkerarbeiten sowie provisionsfrei angeboten.

Die Grundstücke sind zwischen 349 sowie 549 Quadratmetern groß. Bei einem Quadratmeterpreis von 175 Euro liegen die Endpreise zwischen 71 050 und 96 075 Euro.

Individuelle Sonderwünsche können für die Erwerber generell umgesetzt werden. Die "M3 Immo" Häuser werden mit unabhängigen Qualitätskontrollen, überdurchschnittlichem Engagement und viel Sorgfalt erstellt. Qualität und fachmännische Handwerksarbeit sind ein absolutes Privileg. Drei Häuser sind bereits reserviert.

Die Kooperation bietet einen Finanzierungsplan mit der Volksbank an.