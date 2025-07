Der Berolino-Cup ist im süddeutschen Raum mit rund 100 teilnehmenden Mannschaften eines unter den Top-3-Jugendhandballturnieren. Die mittlerweile 13. Auflage findet am 12. und 13. Juli auf dem Sportgelände in Ostdorf statt.

Die große Beliebtheit bei den Gästen rührt neben der reibungslosen Organisation unter anderem von dem breiten und abwechslungsreichen Rahmenprogramm her. Neben dem Spielbetrieb an den beiden Tagen ab 10 Uhr stehen den Kindern und Jugendlichen wieder verschiedene Attraktionen sowie verschiedene Spielstationen zur Erkundung bereit.

Am Samstag spielen die B-, C- und E-Jugenden, letztere im 4+1 und 6+1 Modus, wohingegen die A-, D- und F-Jugenden am Sonntag zum Einsatz kommen. Auf die besten Teilnehmer warten attraktive Preise rund um die Turniersponsoren wie zum Beispiel freier Eintritt für die ganze Mannschaft und Betreuer in die BEROLINO Kinderwelt und noch vieles mehr

Modus mit „Champions League“ und „EHF Pokal“

Die gemischte E-Jugend spielt zwei Mal 7,5 Minuten entweder im 4+1-Modus auf Kleinfeldern und reduzierter Torhöhe oder im 6+1 Modus auf normalem Handballfeld und normaler Torhöhe. Am Sonntagnachmittag findet ein kleines F-Jugendturnier statt. D-, C-, B- und A-Jugend spielen zwei Mal neun Minuten. Die Gruppensieger der Vorrunde spielen in der „Champions League“ über eine Zwischenrunde und Halbfinals um den Turniersieg. Damit für die schwächeren Mannschaften das Turnier nicht schon nach der Vorrunde zu Ende ist, spielen die Verlierer der Vorrunde im „EHF Pokal“ eine Trostrunde aus. So bekommen alle Mannschaften wesentlich mehr Spielzeiten als bei allen anderen Turnieren.

Gespielt wird auf insgesamt neun Rasenplätzen und einem Kunststoffplatz. Mit kurzen Pausen zwischen den Spielen und der Siegerehrung direkt nach den Endspielen sorgen die Organisatoren für einen kurzweiligen Aufenthalt in Ostdorf. Bei einem Turnier mit und für die Jugend kommen natürlich auch jugendliche Nachwuchsschiedsrichter zum Einsatz. Von D- bis A-Jugend (m/w) werden „Most Valued Player“ und „Best Goalkeeper“ ausgezeichnet.

Spaß garantiert: dasRahmenprogramm

Der Sport steht bei zwar im Vordergrund, aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Eine Hüpfburg und weitere Attraktionen sorgen für Spaß zwischen den Spielen. Im Festzelt steigen abends tolle Partys mit HK MUSIC in der VfL-Disco. Um den Kindern und Jugendlichen, aber auch den Trainern und Betreuern, eine entspannte Atmosphäre zu bieten wird streng auf Jugendschutz geachtet.