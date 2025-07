Anzeige: 125 Jahre Musikverein „Lyra“

Seit nunmehr 125 Jahren wird in Obernheim musiziert – Grund genug, dieses stolze Jubiläum des Musikvereins „Lyra“ gebührend zu feiern. Vom 25. bis 27. Juli erwartet die Besucher ein buntes, vielseitiges Programm für Jung und Alt. Die Musikerinnen und Musiker rund um ihren Vorsitzenden Steffen Schnee haben ein buntes Fest der Musik auf die Beine gestellt – mit Blasmusik, Party, Festumzug und einem tollen Kinderprogramm.

Freitag: Zünftiger Auftakt mit Blasmusik und Coverrock

Lesen Sie auch

Den Startschuss zum Handwerkervesper gibt am Freitagabend ein traditioneller Fassanstich. Für Stimmung und zünftige Blasmusik sorgen die Musikvereine aus Deilingen-Delkhofen, Wehingen, Zimmern unter der Burg und Schörzingen, sowie die Jugendkapelle des Gastgebers. Ab 22 Uhr wird es rockiger: Die beliebte Coverband „Soundstorm“ heizt dem Publikum ordentlich ein – und das bei freiem Eintritt!

Samstag: Glitzer, Schlager, Stimmung pur

Am Samstag heißt es: Sonnenbrille auf und Glitzerhemd an! Mit den überregional bekannten „Papi’s Pumpels“ steigt eine mitreißende Schlagerparty, bei der kein Tanzbein still bleibt. Das Warm-up beginnt bereits um 17 Uhr mit den „Treeman-Brothers – A Family Tradition“. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter: jubilaeum.mvobernheim.de

Sonntag: Blasmusik, Festumzug und Familienprogramm

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik – mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Roßwangen. Ein absoluter Höhepunkt ist der große Festumzug mit mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus rund 30 Musik-, Trachten- und Tanzgruppen, der sich durch Obernheim bewegt.

Am Nachmittag sorgen Auftritte des Kindergartens, Ballettgruppen sowie der Musikvereine aus Zepfenhan und Egesheim für weitere Highlights. Im Mittelpunkt steht an diesem Tag die Familie: Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm im und rund ums Zelt sorgt für Spaß und Unterhaltung bei den kleinen Gästen.