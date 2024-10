Zum rundesten aller Jubiläen spielt am Samstag, 26. Oktober, „No Change“ in der Festhalle Onstmettingen.

Am 13. Januar ist es 100 Jahre her, dass der Vorläufer des heutigen Skiclubs Onstmettingen (SCO) gegründet wurde. Über die Umstände der Gründung ist nicht mehr allzu viel bekannt, denn die Aufzeichnungen haben erst 1933 begonnen. Aus der Zeit davor existieren nur Namen und Anschriftenlisten.

Gründungsmitglieder waren der damalige Bürgermeister Bayer – bis 1927 auch Vorsitzender –, Paul Hommel, Louis Boss, Karl Gonser, die Hauptlehrer Lechler und Hauptlehrer Bauer, Verwaltungskandidat – „Verw. Cand.“ – Riede, „Verw.“ Geiger, die Lehrer Wagner und Jakobi und die Herren Willi Wolff, Walter Fick und Gottfried Meißburger. Die Mitgliederzahl, die dem Schwäbischen Schneelaufbund 1927 gemeldet, wurde betrug 19 – zum Vergleich: 97 Jahre später sind es 830.

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung im Gasthaus Rose am 11. Oktober 1933, die der Deutsche Skiverband angeordnete hatte, war der einziger Tagesordnungspunkt die „Führerwahl“ und der Vorsitzende Karl Gonser wurde im Amt bestätigt.

Am Neujahrstag 1934 wurde auf der neu erbauten „Zollern-Alb-Schanze“ an der Ortshalde ein Schauspringen ausgerichtet. Die Einweihung der Sportstätte war mehrmals verschoben worden – wegen Schneemangels, den es also auch damals schon gab.

Vom Niedergang des Vereinswesen während der Nazi-, Kriegs- und Nachkriegszeit blieb offenbar auch der SCO nicht verschont; Dokumentationen aus diesen Jahren gibt es nicht mehr.

Erst für die Jahre nach 1950 existieren wieder Aufzeichnungen – zum Beispiel über die Inbetriebnahme der ersten Scheinwerferanlage am Dreikönigstag 1953, das erste Nachtspringen au fder großen Zollernalbschanze nur vier Tage später mit rund 1000 Zuschauern, die Winterspiele der Deutschen Skijugend am 13. und 14. Februar 1954 mit 350 Teilnehmern, die der Skiclub ausgerichtet hat, die Wahl von Albert Metzger zum Vorsitzenden – ein Amt, das er 21 Jahre lang inne hatte – und den ersten Skikurs 1957. Ab 1958 wurden auch Schüler in den Verein aufgenommen und im selben Jahr zudem eine Tischtennisabteilung gegründet.

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war die Inbetriebnahme des Skilifts – des ersten im Landkreis – am 31. Oktober 1959 um Punkt 17 Uhr. Dass dies im Ruchtal geschah, lag weniger an den Onstmettingern, die dort zuvor eigentlich nicht Ski gefahren waren, sondern laut Wolfgang Meißburger, dem Ehrenvorsitzenden, an Mitgliedern des Skiclubs Hechingen, die im Zollersteighof einkehrten, dabei das benachbarte Tal für ihre Zwecke entdeckten und die Einheimischen erst auf das Gebiet aufmerksam machten.

Der erste Lift wurde gebraucht gekauft, und zwar für 600 Mark von der Schwarzwaldgemeinde Menzenschwand; er war zuvor am Feldberg im Einsatz gewesen. Nichtmitglieder zahlten für vier Fahrten eine D-Mark – damals ein stolzer Preis. 1964 erwarb der Skiclub für rund 100 000 D-Mark eine Schneemaschine, um Kunstschnee zu produzieren – das bedeutete Nachtdienst für die Mitglieder, welche die drei Kanonen bedienten.

Schon nach zwei Jahren war Schluss mit dem Service; der Grund hieß Wassermangel. 1964 wurde der zweite Skilift gekauft, 1982 ersetzte ein neuer Lift den „Feldberglift“. 1971 wurde der SCO nordisch – er erwarb einen Motorschlitten „Alkomobil“ zum Loipenbahnen im „Heufeld“; das Spurgerät entwickelte und fertigte Wolfgang Meißburger, der später 30 Jahre lang Vorsitzender war.

Nach der Gründung Albstadts im Jahre 1975 entstand der Loipenverbund, der noch heute existiert; sofern genug Schnee liegt, spurt der Skiclub Onstmettingen zwischen Neuweiler und dem Nägelehaus am Raichberg 18 Kilometer klassisch und neun Kilometer Skating, dazu vier Kilometer Loipen im „Grund“ und seit einigen Jahren auch den Wintertraufgang „Wintermärchen“.

Im Dezember 1973 wurde das Lifthaus im Ruchtal, die Heimat des Skiclubs, eingeweiht, 2004 und 2005 entstanden Garagen, Kiosk und neue Toiletten. 2001 wurde erstmals ein Traktor für die Sommer- und Winterpflege, 2014 ein Pistenbully angeschafft.

Apropos Sommer: 1995 feierte der Albstadt-Bike-Marathon Premiere, den der SCO bis heute federführend organisiert und der im Juli zu den Höhepunkten des Jubiläumsjahrs zählte.

Der nächste Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist die Rocknacht mit der Band „No Change“ am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr in der Festhalle Onstmettingen. Karten dafür gibt es für 15 Euro im Vorverkauf bei der Tankstelle Thoma.

Grußwort des Vorsitzenden

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Gönner des Skiclub Onstmettingen,



wir feiern ein stolzes Jubiläum, das uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. 1924 von einer Gruppe skisportbegeisterter Menschen gegründet, hat sich unser Verein im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil unserer Gemeinde entwickelt. In den vergangenen 100 Jahren haben unzählige Mitglieder, Trainer und Funktionäre mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft dazu beigetragen, den Skiclub Onstmettingen zu dem zu machen, was er heute ist.