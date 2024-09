Anzeige: 100 Jahre Oberrhein Messe Offenburg

1 Die Oberrhein Messe ist eine der größten Messen in Deutschlands Südwesten, die sich an Endverbraucher richtet. Foto: Messe Offenburg

Die Oberrhein Messe in Offenburg öffnet vom 28. September bis 6. Oktober wieder ihre Tore. Zum 100-jährigen Bestehen steht ein großer Festumzug an.









Die Oberrhein Messe in Offenburg feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und lädt Besucher vom 28. September bis 6. Oktober zu einer ganz besonderen Ausgabe dieser traditionsreichen Veranstaltung ein. Als eine der größten Messen im Südwesten Deutschlands, die sich direkt an den Endverbraucher richtet, hat die Oberrhein Messe seit ihrer Gründung im Jahr 1924 einen festen Platz im Herzen der Region.