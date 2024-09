1 Der Musikverein Bodelshausen zählt in seinem Jubiläumsjahr 38 aktive Musiker. Foto: MVB

Großes Jubiläumswochenende steigt am 28. und 29. September in der Krebsbachhalle









Einen besonderen Grund zum Feiern haben die Musiker in Bodelshausen. Der rührige Verein begeht in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Am kommenden Wochenende, 28. und 29. September, geht es in der Krebsbachhalle in Bodelshausen hoch her.