Anzeige: 100 Jahre Kirn Spedition und Logistik

Ein Jahrhundert voller Leidenschaft, Verlässlichkeit und familiärer Werte – das feiert die Spedition Kirn in Egenhausen am Sonntag, 3. November, mit einem Tag der offenen Tür.

Heute ist Kirn ein modernes, familiengeführtes Speditions- und Logistikunternehmen, das mit Herzblut von der dritten Generation – Paul, Gerhard und Michael Kirn – geführt wird. Kirn – roter Untergrund, gelbe Aufschriften, dazu ein großes K – das ist mehr als nur ein Logo, es ist ein Symbol für familiären Zusammenhalt und erfolgreiches Unternehmertum.

Das Unternehmen blickt auf eine beeindruckende Firmenhistorie zurück und schaut voller Tatendrang der Zukunft entgegen. Mehr als 50 Fahrzeuge, darunter 33 eigene, werden heute täglich von der Kirn Spedition disponiert. Dabei wird die komplette Abwicklung der logistischen Abläufe – Lagerung, Kommissionierung, Transport und die papier- und zolltechnische Abwicklung der Waren – übernommen. In den letzten Jahrzehnten wurde stetig in die Breite des Fuhrparks investiert. Vom Transport einer Palette bis hin zu Spezialtransporten – alles aus einer Hand.

Sondertransporte stellen eine Herausforderung dar

Insbesondere der Bereich der Sondertransporte stellt eine komplexe Herausforderung dar, die mit speziellen rechtlichen Grundlagen, einer Genehmigungspflicht und besonderen Anforderungen an das Fahrzeug einhergeht. So gehören die Streckenplanung sowie die Erstellung von Ausnahmegenehmigungen zum alltäglichen Geschäft. Im Speziellen werden heute Stahltransporte, Holztransporte, Industriemaschinentransporte, Schüttguttransporte, Papiertransporte, Volumentransporte, Spezialtransporte mit Auffahrrampen, Schwerguttransporte mit Stückgewichten bis 44 Tonnen, Stückguttransporte sowie Kurierdienste durchgeführt.

Die Hans Kirn GmbH und die Kirn Logistik beschäftigen heute mehr als 70 Mitarbeiter. Foto: Kirn

Alle Fahrzeuge sind entsprechend der jeweiligen Anforderungen mit Ladungssicherungsmaterialien ausgestattet, damit die Ware wohlbehütet ihren Bestimmungsort erreicht. Die Standorte der Fahrzeuge können derweil bis auf wenige Meter genau per GPS-Ortung lokalisiert werden. So wird die termingerechte Lieferung stets im Blick behalten. Das ist aber, laut Geschäftsleitung, nur mit motivierten Mitarbeitern zu leisten.

Stolz auf viele langjährige Mitarbeiter

Dass die Philosophie im Unternehmen stimmt, zeigt die langjährige Treue der Mitarbeiter. So ist man stolz, eine sehr hohe Anzahl an Mitarbeitern zu haben, die dem Unternehmen bereits seit mehreren Jahrzehnten die Treue halten. „Sie sind die Visitenkarte des Unternehmens“, so Gerhard Kirn.

Neben Baumaterial werden schwere Baumaschinen transportiert. Foto: Kirn

Mit dem Neubau der Werkstatthalle in diesem Jahr wird nun ein großer Teil der Wartungsarbeiten und Reparaturen an den LKWs selbst durchgeführt. Die moderne und umfassende Ausstattung mit Werkstattgrube und Bremsenprüfstand gestattet sogar dem TÜV die Abnahme direkt im eigenen Betrieb. Ein weiteres Highlight ist die vollautomatische LKW-Waschanlage, die sowohl vom eigenen Fuhrpark als auch für Fremdfahrzeuge genutzt werden kann. Die Waschstraße arbeitet mit Regenwasser und einer biologischen Wasseraufbereitungsanlage. Damit können bis zu 98 Prozent des Frischwassers eingespart werden, und somit wird ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt.

Kirn bietet verschiedene Kippfahrzeuge für spezielle Einsätze. Foto: Kirn

Die Geschichte der Firma Kirn beginnt 1924 mit der Anschaffung eines Lastwagens durch Hans Kirn. Befördert wurden Holzschindeln aus dem Schwarzwald ins Badische für den Hausbau. Als Rückfracht dienten Gemüse und Obst für die Gastronomie im Großraum Stuttgart. Aus dem traditionellen Transportunternehmen wurde zusehends ein mittelständischer, expandierender Speditionsbetrieb.

Firma zieht von Ortsmitte in die Freudenstädter Straße

Der Firmensitz wurde von der Ortsmitte Egenhausen in die Freudenstädter Straße 11 verlegt und Stück für Stück ausgebaut. Im Jahr 1969 übergab Firmengründer Hans Kirn das auf sechs Lastwagen angewachsene Unternehmen an die zweite Generation mit Paul, Hans und Gerhard Kirn. Hans Kirn gab seinen Kindern damals die klare Botschaft mit auf den Weg, dass ein solches Unternehmen auf Dauer nur erfolgreich geführt werden kann, wenn man werteorientiert arbeitet. „Unser Ziel ist stets eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden“, sagt Paul Kirn. Eine Philosophie, die bis heute Bestand hat. „Es kommt nicht von ungefähr, dass wir Kunden haben, mit denen unser Haus seit 70 Jahren zusammenarbeitet“, fügt Michael Kirn hinzu.

Auch im Einsatz: Spezialtransporte bis 66 Tonnen Gesamtgewicht Foto: Kirn

Anfang der 90er Jahre konnte mit der Firma Thyssen-Krupp in Stuttgart ein echter Großkunde gewonnen werden. Mit der Gründung der Kirn Logistik im Jahr 1999 wurde das Portfolio an Dienstleistungen weiter ausgebaut.

Im Jahr 2000 übernahm die dritte Generation mit Paul, Gerhard und Michael Kirn das Unternehmen. Mit dem Bau eines neuen Bürogebäudes wurden im Jahr 2013 wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Familie fühlt sich der Tradition verpflichtet

Heute arbeiten mehr als 70 Mitarbeiter für die Hans Kirn GmbH und die Kirn Logistik. Die Familie Kirn blickt dankbar zurück auf das, was in 100 Jahren aufgebaut wurde und fühlt sich verpflichtet, das Unternehmen im Sinne ihrer Vorfahren weiterzuführen. Für die Zukunft ist jedenfalls gesorgt: Mit Michael Kirn Junior und Jakob Kirn steht die vierte Generation bereit, die Familientradition mit frischem Wind und neuen Ideen fortzuführen. Auch nach dem Jubiläum ist der Fokus auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens gerichtet.