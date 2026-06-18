Anzeige: 100 Jahre Friseursalon Andreas in Lörrach

Der Salon in Tumringen feiert Jubiläum.
Viel Freude und eine ordentliche Portion Stolz sind dieser Tage im Friseursalon Andreas in der Alten Mühlestraße in Lörrach-Tumringen spürbar. Der traditionsreiche Familienbetrieb feiert sein 100-jähriges Bestehen – und damit ein ganzes Jahrhundert Lörracher Frisurengeschichte. Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 20. Juni, beim Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr. Kundinnen und Kunden, Freunde und Wegbegleiter sind eingeladen, mit dem Team auf bewegte Jahrzehnte zurückzublicken.