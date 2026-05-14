Anzeige: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Jubiläumsstimmung in Eimeldingen: Die Freiwillige Feuerwehr besteht seit 100 Jahren und begeht dieses denkwürdige Jubiläum an drei Tagen. 100 Jahre Feuerwehrtradition, Ehrenamt, Zusammenhalt und gelebte Kameradschaft wollen zünftig gefeiert werden. Dabei gibt die Jubiläumswehr zum einen informative Einblicke in ihre Arbeit und zum anderen bietet sie viel gesellige Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm auf dem Platz vor der Reblandhalle.

Das Festprogramm Die Eimeldinger Jubiläumsfeierlichkeiten, zu denen jedermann willkommen ist, beginnen am Donnerstag, 14. Mai, im Rahmen des traditionellen Vatertagshocks der Jugendfeuerwehr. Dieser wird im Jubiläumsjahr mit einer großen Fahrzeug- und Technikschau (Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW) sowie mit musikalischer Unterhaltung durch die Zollmusik Freiburg bereichert. Am Freitag steht in der Reblandhalle um 19 Uhr ein Festakt für geladene Gäste auf dem Programm, während es am dritten und letzten Festtag schon morgens ab 8 Uhr los geht. Denn der Familientag beginnt mit einem Spielelauf für Mitglieder der Blaulichtorganisationen, zu dem sich 25 Gruppen angemeldet haben und der durch das ganze Dorf führt. Nachmittags gibt es beim geselligen Hock bei Speis und Trank auch ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Spielstraße, Eisstand und eine Feuerwehr zum Anfassen.

Abends ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) findet dann ein großes Open-Air-Konzert statt. Dabei wollen es die beiden Bands „Blaska“ mit Party-, Power- und Blasmusik sowie die Coverband „Six4You“ mit Rock, Pop und Partymusik so richtig krachen lassen. Flankiert wird das Konzert mit einem großen Streetfood-Angebot, zwei Bierbrunnen, einem Wein- und Sektbrunnen sowie einer großen Bar. Feuerwehrkommandant Torsten Ehrengarth, der seit 15 Jahren souverän an der Spitze der Eimeldinger Wehr steht, ist besonders den Sponsoren dankbar. „Ohne unsere Hauptsponsoren, die Firmengruppe Vogel-Walliser sowie die Firmen Walliser & Co GmbH und Conductix-Wampfler GmbH, könnten wir das Jubiläum in dieser Größenordnung nicht feiern“, stellt er fest.

Wechselvolle Geschichte

Ein Blick in die 100-jährige Geschichte der Eimeldinger Feuerwehr, die am 18. Juli 1926 gegründet wurde: Zum Start zählte die Wehr, die anfänglich in einem Schopf in der Dorfstraße untergebracht war, 55 Männer. 1930 konnten die Floriansjünger in ein neues Spitzenhaus beim Schulhaus umziehen, nachdem die Gemeinde dort einen Stall umgebaut hatte. Während des Zweiten Weltkriegs war die Feuerwehr fast vollständig aufgelöst. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft bildete Karl Holstein wieder eine Feuerwehrmannschaft aus, die zunächst nur aus Frauen im Alter von 16 bis 25 Jahren bestand. „Diese bewährten sich besonders im Winter 1944/45 beim Beschuss und den Bränden in Eimeldingen und Märkt“, heißt es dazu in der Chronik. Am 31. August 1976 bezog die Feuerwehr mit ihrem Löschfahrzeug LF 8 die neue Fahrzeughalle zwischen der Kander und den Bahngleisen. Der wohl größte Einsatz der Eimeldinger Feuerwehr war am 23. Mai 1985 der Brand der Villa Roth (bekannt als „Bierkeller“). Weitere Großfeuer und besondere Herausforderungen waren im Januar 2001 der Brand des Bundeshauses in der Dorfstraße sowie am 26. November 2013 der Brand in der Kirche.

Gut aufgestellte Wehr

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Feuerwehr. Ob schwere Verkehrs- und Betriebsunfälle, ob Brände und Unwettern – die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute sind stets schnell zur Stelle und sind ein Garant für professionelle Hilfe. „Wir sind personell und technisch gut aufgestellt und pflegen eine sehr gute Kameradschaft“, sagt Kommandant Torsten Ehrengarth, der sich über weiteren Zuwachs immer freut, damit die vielfältigen Aufgaben auf noch mehr Schultern verteilt werden können. 36 aktive Wehrleute, darunter vier Frauen, gehören aktuell der Einsatzabteilung an. Darüber hinaus gibt es noch eine Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Dieter Katzenstein mit 21 Jugendlichen sowie eine Bambini-Feuerwehr mit elf Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren, die Andrea Aenis leitet. Der Altersabteilung gehören 15 ehemalige altgediente Feuerwehrleute an, die die Aktiven bei Veranstaltungen und der Wartung von Geräten unterstützt.

Das aktuelle Führungsteam zusammen mit früheren Koomandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eimeldingen im Jubiläumsjahr (v.l.): Kommandant Torsten Ehrengarth, die früheren Kommandanten Peter Katzenstein und Manfred Schamberger sowie die aktuellen stellvertretenden Kommandanten Marco Liedtke und Christian Marx. In der Mitte sitzend Ehrenkommandant Hermann Schöpflin. Foto: Tobias Reichert

Die Eimeldinger Feuerwehr verfügt über zwei Löschfahrzeuge und einen Mannschaftstransportwagen, die wie die meisten Geräte im 1989 gebauten und 2008 erweiterten zweistöckigen Feuerwehrhaus am Floriansweg 3 untergebracht sind. Hier befinden sich auch der Funkraum, ein mit moderner Medientechnik ausgestatteter Schulungsraum, die Atemschutzwerkstatt, die Kleiderkammer und das Ausbildungslager der Jugendfeuerwehr. Auch das Führungshaus für das vordere Kandertal ist in dem Gebäude integriert. Durch regelmäßige Übungen und Fortbildungen sind die Eimeldinger Feuerwehrleute immer auf dem neuesten Stand. Die Zahl der unterschiedlichen Einsätze im Jahr gibt Torsten Ehrengarth mit rund 60 an, wobei die überörtlichen Einsätze darin enthalten sind. Denn die gegenseitige Unterstützung ist für die Feuerwehren selbstverständlich. Tagsüber erreichbar und einsatzbereit sind laut Kommandant 20 bis 25 Eimeldinger Wehrleute.

Förderverein unterstützt

Die Freiwillige Feuerwehr Eimeldingen kann auf die Unterstützung durch einen 108 Mitglieder zählenden Förderverein zählen. „Um auch dem Trend des schwindenden Interesses am Ehrenamt entgegenzuwirken, unterstützen wir die Ausbildungsarbeit und helfen dort mit der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen, wo Wünschenswertes die Finanzen der Gemeinde nicht zusätzlich belasten soll“, umreißt der Verein, der sich auch bei der Mitgliederwerbung einbringt, unter anderem seine Ziele. Denn über den Standard hinausgehende Effizienz, Schnelligkeit und Sicherheit könne nur durch zusätzliche Ausbildung und modernstes Arbeitsgerät erreicht werden, stellt der Förderverein fest.