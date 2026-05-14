Anzeige: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Eimeldingen feiert drei Tage ein großes Jubiläum.
Jubiläumsstimmung in Eimeldingen: Die Freiwillige Feuerwehr besteht seit 100 Jahren und begeht dieses denkwürdige Jubiläum an drei Tagen. 100 Jahre Feuerwehrtradition, Ehrenamt, Zusammenhalt und gelebte Kameradschaft wollen zünftig gefeiert werden. Dabei gibt die Jubiläumswehr zum einen informative Einblicke in ihre Arbeit und zum anderen bietet sie viel gesellige Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm auf dem Platz vor der Reblandhalle.