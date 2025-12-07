Anzeige: 100 Jahre Firma Schwarzwälder Haltingen

Mit der Reparatur und dem Verkauf von Zweirädern aller Art, vom Fahrrad, übers Motorrad bis hin zu Mopeds und Mofas, hat sich die renommierte Firma Schwarzwälder an der Freiburger Straße 60 in Haltingen, die ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann, einen Namen gemacht. Später, als die Werkstatt ihr Leistungsspektrum erweiterte und 1974 Bosch Car Service wurde, entwickelte sich die Firma zu einem Spezialisten für Autoelektrik. Wartungen und Reparaturen von Kraftfahrzeugen aller Marken werden geboten. „Wir wollen eine optimale Kundenbetreuung mit der Qualität von Bosch bieten“, sagt Lydia Risto, die heutige Firmeninhaberin und Geschäftsführerin.

Die Firma Schwarzwälder Bosch Car Service kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. In der Kleinen Gaß 15 in Haltingen begann es, als Georg Schwarzwälder 1925 eine kleine mechanische Werkstatt gründete und Fahrräder, Kinderdreiräder, Nähmaschinen sowie andere Geräte reparierte. Bereits drei Jahre später verlegte er den Betrieb an die Freiburger Straße 60, dem heutigen Firmensitz, und baute dort auch ein Wohnhaus. Nach und nach wurde das Angebot erweitert. So produzierte er auch verschiedene Fahrradanhänger in stattlichen Stückzahlen. Nach dem Krieg musste zuerst die Werkstatt wieder neu aufgebaut werden, außerdem übernahm in den Folgejahren Georg Schwarzwälder Junior die Firma. Er baute unter anderem Betonmischer, setzte nicht nur Fahrräder und landwirtschaftliche Geräte instand, sondern verkaufte auch Zweiräder. Gerade in den 70er Jahren hatten motorisierte Zweiräder Hochkonjunktur. Aber schon viel früher, nämlich in den 1930er Jahren, hatte Schwarzwälder Puch-Motorräder, wie eine Werbeanzeige in dieser Zeitung von 1930 untermauerte: „Das neue Puch-Motorrad das modernste, technisch vollkommenste und preiswerteste Motorrad der Welt, mit einfacher Handhabung, bauen die Austro-Daimler-Puchwerke, Graz. Vertreter für Lörrach, Haltingen und Umgebung Gg. Schwarzwälder, mech. Werkstätte Haltingen.“ Dies unterstreicht, welche Bedeutung die Marke Puch für die Firma hatte. Denn auch in den 1960er und 1970er Jahren, als die Mofas Hochkonjunktur hatten, waren die „Puch-Maxi“ die meisterverkauften Mofas.

Weil das Geschäft florierte, wurden die Räume zu klein. Schwarzwälder baute 1974 nicht nur eine neue, größere Werkstatt, sondern wurde auch Vertragspartner von Bosch. Fortan bis heute bietet die Firma einen Rundum-Service für alle Auto- und Motorradmarken, ob Pkw, Oldtimer oder Transporter, und spezialisierte sich zudem auf Autoelektrik. Denn die elektronische Ausstattung in den Fahrzeugen bekam eine immer größere Bedeutung für die Firma, die 1983 vom Einzelunternehmen in eine GmbH umgewandelt wurde.

Guter Service, Verlässlichkeit und Qualitätsarbeit standen bei Schwarzwälder in all den Jahren stets im Mittelpunkt. Das war bei Firmengründer Georg Schwarzwälder wie auch dessen Sohn Georg Junior und danach bei Günter Schwarzwälder so, der als Kfz-Elektromeister und Kfz-Mechanikermeister 1974 die prosperierende Firma übernahm und erfolgreich weiterführte. Genauso beherzigte diese Firmenphilosophie Günter Sigwart, der 1973 als Auszubildender bei Schwarzwälder begann und als Kfz-Elektromeister, Kfz-Mechanikermeister und Systemtechniker 1999 in das Unternehmen einstieg und Mitgesellschafter und Geschäftsführer wurde. Und auch bei der heutigen Firmenchefin Lydia Risto ist das nicht anders. Die Firma wurde von Bosch für ihren „ausgezeichneten Service“ auch schon geehrt. 2006 zog sich Günter Schwarzwälder aus der Firma zurück, verschrieb sich aber weiterhin bis heute seiner großen Leidenschaft für historische Fahrzeuge. Vor allem alte Motorräder und „Haflinger“, die von Steyr-Puch bis Mitte der 1970er Jahre hergestellten Geländewagen, bringt er als anerkannter Fachmann wieder auf Vordermann.

Günter Sigwart, eine geschätzte Institution bei Schwarzwälder und ein Spezialist für Klimaanlagen, Standheizungen, Telefon- und Radioeinbauten, ging nach 52 erfolgreichen Jahren im Mai dieses Jahres in Ruhestand. Von 2006 bis 2018 trug er als Geschäftsführer die alleinige Verantwortung.

Lydia Risto, die 2011 als Auszubildende für den Beruf Bürokauffrau in die Firma kam und sich hineinarbeitete, erwarb 2018 zunächst 50 Prozent Anteile des familiär geführten Unternehmens, ehe sie 2023 die Firma kaufte und als Geschäftsführerin erfolgreich weiterführt. Sie freut sich über einen großen Kundenstamm aus dem gesamten Dreiländereck. Bei Schwarzwälder Bosch Car Service arbeiten im Jubiläumsjahr sieben Mitarbeiter sowie zwei Minijobber. Die Firma ist auch Ausbildungsbetrieb für Mechatroniker.