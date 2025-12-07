Anzeige: 100 Jahre Firma Schwarzwälder Haltingen

Traditionsreicher Bosch Car Service feiert Jubiläum.
Mit der Reparatur und dem Verkauf von Zweirädern aller Art, vom Fahrrad, übers Motorrad bis hin zu Mopeds und Mofas, hat sich die renommierte Firma Schwarzwälder an der Freiburger Straße 60 in Haltingen, die ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann, einen Namen gemacht. Später, als die Werkstatt ihr Leistungsspektrum erweiterte und 1974 Bosch Car Service wurde, entwickelte sich die Firma zu einem Spezialisten für Autoelektrik. Wartungen und Reparaturen von Kraftfahrzeugen aller Marken werden geboten. „Wir wollen eine optimale Kundenbetreuung mit der Qualität von Bosch bieten“, sagt Lydia Risto, die heutige Firmeninhaberin und Geschäftsführerin.