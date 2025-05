„Unsere lange Tradition verbinden wir mit modernem Know-how, um auch in Zukunft der stärkste Partner unserer Kunden sein zu können“, sagt Billy Fuoss, der die vierte Generation des Familienunternehmens markiert.

Seit Januar 2024 ist der 29-jährige zweifache Familienvater geschäftsführender Gesellschafter. „Wir bieten Top-Service und kundenspezifische Lösungen. Wir beraten anwendungsorientiert und nachhaltig. Wir setzen alles daran, dass jede Maschine nach der Reparatur wieder zuverlässig läuft – schnell, effizient und professionell. Viele unserer Kunden begleiten uns seit Jahrzehnten, vermutlich weil sie genau diesen Anspruch, den wir an uns selbst stellen, kennen.“

Fuoss steht für Kontinuität

Durch die 100-jährige Branchenerfahrung versteht die Familie Fuoss die Herausforderungen ihrer Kunden und bietet ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. „Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung und langfristige Beziehungen. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft“, betont Billy Fuoss.

„Wer uns kennt weiß, dass wir auf Nachhaltigkeit, Erfahrung und technisches Wissen anstatt auf billige Lösungen setzen. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital.“ Deshalb setzt der Familienbetrieb auf kontinuierliche Weiterbildung und gibt das eigene Wissen von Generation zu Generation weiter. „Unsere Mitarbeiter bringen nicht nur Fachwissen, sondern auch sehr viel praktische Erfahrung mit“, weiß Billy Fuoss um die Vorzüge seines Teams.

Eine Familie – eine Mission

Adolf Fuoss gründete 1925 die Firma, Heinz Fuoss übernahm sie 1969 und 1995 Dieter Fuoss. Im Januar 2024 stieg Billy Fuoss als geschäftsführender Gesellschafter in den Familienbetrieb ein. „Schon als Kind habe ich einen Großteil meiner Freizeit in der Firma verbracht. Das Highlight für mich war immer, wenn ich mit meinem Vater nach Geschäftsschluss eine Neumaschine ausliefern durfte. Spannend ist auch, wenn mir ein Kunde Geschichten von meinem Vater, Opa oder sogar Uropa erzählt. Das zeigt mir immer wieder, wie wichtig Beständigkeit und Vertrauen in unserer Branche ist.“

100 Jahre Firmengeschichte zu feiern, sei etwas ganz Besonderes für ihn und seine Familie. „Für mich ist unsere Firma nicht nur ein Unternehmen, sondern ein Stück Familiengeschichte – und ich bin dankbar, ein Teil dieser Reise sein zu dürfen. Für mich als geschäftsführender Gesellschafter in der vierten Generation ist es eine große Ehre und Verantwortung, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.“

Qualität in allen Bereichen

Die Firma Fuoss ist Gebietshändler von AS-Motor und bietet hochwertige Hochgrasmäher, die sich durch Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit auszeichnen. Zudem sind die Ostdorfer offizielle Takeuchi-Händler. Die japanische Marke steht für erstklassige Minibagger bis 16 Tonnen. Im Bereich Mähroboter setzt Fuoss auf die bewährte Qualität von Husqvarna, die Firma Stihl sowie andere Top-Hersteller spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Sortiment.

Die Firma feiert 2025 nicht nur Jubiläum, sondern auch den Neubau ihrer Lagerhalle. „Damit haben wir einen wichtigen Schritt für unsere Zukunftssicherung gemacht. Die größere Lagerfläche ermöglicht uns eine größere Maschinenbevorratung und somit eine effizientere Lieferung. Dies unterstreicht unseren Anspruch, auch in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich zu wachsen und innovativ zu bleiben“, so Dieter Fuoss.

Eigene Maschine am Start

Die Zukunftsstrategie von Fuoss setzt auf Effizienz und Innovation. „Als einen nicht unerheblichen Teil unserer Zukunft sehen wir die Entwicklung einer sehr leistungsstarken Mähmaschine, mit der wir nächstes Jahr auf den Markt kommen wollen“, blickt Dieter Fuoss voraus. „Der stationäre Fachhandel hat für uns eine große Zukunft. Wir setzen weiterhin auf ein qualitativ hochwertiges Angebot, eine individuelle Beratung, einen persönlichen Service und maßgeschneiderte Lösungen. Nur wir Land- und Baumaschinenmechatroniker sind in der Lage unseren Kunden das Rundum – Sorglospaket anbieten zu können.“