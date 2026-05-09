100 Jahre Esso in Dunningen sind ein Grund zum feiern. Familie Dähne, die die Tankstelle in vierter Generation betreibt, lädt am 17. Mai zum Tankstellenfest.
Wer über die Bundesstraße 462 an Dunningen vorbei fährt, kann die Tankstelle von Familie Dähne kaum übersehen. Auf einem hohen Mast prangt ein riesiges Esso-Emblem; das berühmte blaue Oval mit dem markanten roten Schriftzug. Als Reinhard Dähnes Urgroßvater Emil Hils 1926 seinen Vertrag mit „Esso Standard Oil“ abschloss, bestand das Logo noch aus einem doppelten blauen Kreis und einem roten Schriftzug, der an Handschrift erinnerte.