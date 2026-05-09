100 Jahre Esso in Dunningen sind ein Grund zum feiern. Familie Dähne, die die Tankstelle in vierter Generation betreibt, lädt am 17. Mai zum Tankstellenfest.

Wer über die Bundesstraße 462 an Dunningen vorbei fährt, kann die Tankstelle von Familie Dähne kaum übersehen. Auf einem hohen Mast prangt ein riesiges Esso-Emblem; das berühmte blaue Oval mit dem markanten roten Schriftzug. Als Reinhard Dähnes Urgroßvater Emil Hils 1926 seinen Vertrag mit „Esso Standard Oil“ abschloss, bestand das Logo noch aus einem doppelten blauen Kreis und einem roten Schriftzug, der an Handschrift erinnerte.

Es gibt viel mehr als nur Benzin Am Sonntag, 17. Mai, können sich die Besucher davon überzeugen, dass es an einer modernen Tankstelle längst viel mehr als Benzin gibt. Dann feiert Familie Dähne „100 Jahre Esso in Dunningen“. Das Fest beginnt um 11 Uhr, und es spielt auch der Musikverein Dunningen.

Lkw-Hof wird zum Kunsthandwerkermarkt mit über 30 Ausstellern

Zur Feier des Jubiläums verwandelt sich der komplette Lkw-Hof in einen Kunsthandwerkermarkt mit mehr als 30 Ausstellern. Im Angebot: unter anderem Keramik, Süßigkeiten, Holz-Deko, Nähprodukte, Blumen, Früchte, Gewürze, leckere Speisen und viele Geschenkideen.

Kinderprogramm durch den TSV Dunningen

In der Lagerhalle des hinteren Gebäudeteils bietet der TSV Dunningen ein Kinderprogramm an; unter anderem mit einem Fahrradparcours, mit einem XXL-Sandkasten und mit einer Bastel- und Malaktion.

Wer am Nachmittag auftritt

Am Nachmittag werden zwei Tanzgruppen auftreten; von der Musikschule Dunningen und von der Narrenzunft Spaichingen. Zudem spielt am Nachmittag der Musikverein Seedorf.

Beim Fest ist auch der Esso- Tiger. Das riesige Maskottchen ist das Letzte seiner Art in Deutschland. Foto: Dähne/Privat

Neue Pkw-Waschanlagen

Das Tankstellenfest möchte Familie Dähne zugleich nutzen, um den Besuchern den gerade entstehenden Neubau zu zeigen. Hier entstehen zwei Pkw-Waschanlagen sowie fünf Waschboxen. Die Fläche der bisherigen Waschanlage werden die Dähnes einem Autoaufbereiter zur Verfügung stellen. „Wir bieten dann ein Rundum-Wohlfühl-Paket für Mensch und Auto“, freut sich Franziska Dähne auf das neue Angebot. Im Inneren des Tankstellengebäudes finden Besucher auch ein Bistro. Der Shop und die Theke decken darüber hinaus ein extrem großes Warenangebot ab; vom Grillfleisch bis zum Motoröl.