Die Emminger Trachtenkapelle kann mit Stolz auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Dieser runde Geburtstag wurde in Emmingen bereits mit einem Jubiläumskonzert und einer Dorfplatz-Hocketse gebührend gefeiert.

Doch das Jubiläumsjahr ist noch lange nicht zu Ende, denn die Emminger Musiker haben im Oktober rund um den Tag der Deutschen Einheit weitere Highlights auf dem Programm.

Dancehall-Night am 2. Oktober

Das 100-jährige Bestehen der Emminger Trachtenkapelle wird jetzt mit drei Events noch einmal richtig gefeiert. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 2. Oktober, ab 20 Uhr eine Neuauflage der einst legendären Emminger Dancehall-Night in der Emminger Fritz-Ziegler-Halle. „Damit lassen wir eine Tradition wieder aufleben“, erklären die Vorsitzenden Benjamin Rexer, Ralf Klemm und Barbara Schwarz und rechnen mit einem vollen Haus. Und weil tags darauf der arbeitsfreie Tag der Deutschen Einheit folgt, können die Besucher die Disco-Atmosphäre in vollen Zügen genießen, während DJ Webster für die passende Rhythmen sorgt.

Fortgesetzt werden die Jubiläumsfeierlichkeiten dann am Samstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr mit einem Benefizkonzert zu Gunsten der Kirchenrenovierung in Emmingen.

In der Fritz-Ziegler-Halle steht dann das Fidelitas-Quintett auf der Bühne.

Es ist das einzige professionelle Familien-Bläserquintett, in dem fünf Geschwister mitwirken, die alle ihr Musikstudium erfolgreich abgeschlossen haben und hauptberuflich als Musiker tätig sind.

Mit ihrem umfangreichen Repertoire gelingt es den fünf Geschwistern Münchgesang bei ihren regelmäßigen Auftritten zu den verschiedensten Anlässen immer wieder aufs Neue, ihr Publikum nicht nur zu unterhalten, sondern vielmehr auch für die Bläserkammermusik zu begeistern.

Ein Tag für die Familie am 6. Oktober

Am Sonntag, 6. Oktober, steht schließlich noch ein Familientag auf dem Jubiläumsprogramm, der um 10 Uhr in der Fritz Ziegler-Halle mit einem vom Emminger Liederkranz umrahmten Erntedank-Gottesdienst startet.

Anschließend erwartet die Besucher ein leckeres Mittagessen, während der Musikverein Hochsträß auf der Bühne flotte Unterhaltungsmusik spielt. Freuen dürfen sich aber auch die Kids, denn ab 14 Uhr steigt im Mehrzweckraum eine Kinderdisco.