Anzeige: 100 Jahre Elektrohaus Gempp

Mit 100 Jahre Elektrohaus Gempp und seinem breitgefächerten Leistungsspektrum verbinden sich auch immer Qualität, individuelle, fachkundige Beratung und verlässlicher Service: „Diese Werte stehen bei uns an erster Stelle“, sagen unisono die beiden Geschäftsführer Klaus Gempp (65) und Jürgen Gempp (62), die 1989 die prosperierende Firma von ihrem Vater Theo Gempp übernommen, sie kontinuierlich weiter ausgebaut und, angepasst an die Kundenbedürfnisse und in die Zukunft geführt haben.

Beim Kauf eines Geräts bietet das Elektrohaus von der ersten Stunde an, auch während der Garantiezeit, einen Kundendienst durch geschulte Mitarbeiter an. Das gilt sowohl für einen kleinen wie auch großen Reparaturauftrag. Stets bemühe man sich um einen bestmöglichen Service. Darüber hinaus hat Gempp auch einen sogenannten E-Check im Angebot, um die Sicherheit der Hauselektrik überprüfen zu lassen.

Zum umfangreichen Leistungsangebot gehören nach eigener Darstellung Reparaturen vor Ort und in der Werkstatt, ein Garantiekundendienst, Lieferung und fachgerechter Einbau sowie Anschluss von Großgeräten und die Rücknahme und Entsorgung von Altgeräten. Auch ist es das Bestreben der Familie Gempp, Ersatzteile in kürzester Zeit zu beschaffen. Nicht nur an den Werktagen, sondern auch am Samstagvormittag ist das Elektrohaus geöffnet und der Kundendienst im Einsatz.

Das Qualitätsstreben lässt sich allein schon daran festmachen, dass das Altweiler Elektrohaus ausschließlich ausgewählte Markenprodukte in seinem Sortiment führt. Das gilt sowohl für Kleingeräte aller Art als auch für die weiße Ware, also zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Herde und sonstige Haushaltsgeräte.

Namhafte Hersteller

Darüber hinaus hat das Geschäft viele Kleingeräte namhafter Hersteller in seinem Sortiment, das sich vom Rasierapparat, Staubsauger, Kaffeevollautomaten und Bügeleisen bis hin zum modernen Waschvollautomaten erstreckt, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Internet und der Umstand, dass inzwischen auch Discounter Elektrokleingeräte anbieten, führen dazu, dass das familiengeführte Elektrohaus, wie Klaus Gempp betont, einerseits sein Sortiment stetig anpassen müsse, andererseits sich durch intensive Service- und Beratungsleistungen sowie durch einen umfangreichen Kundendienst abhebe.

Das ist auch ein Erfolgsrezept des Familienunternehmens – immer für die vielen Kunden da zu sein. Und wenn es um die Anschaffung von Großgeräten geht, kommen die Mitarbeiter von Gempp auch zu den Kunden nach Hause, um sie zu beraten und die passende Lösung zu finden. Dass sich dieser ausgeprägte Servicegedanke bewährt hat, zeigt die große Kundendatei, in der mehr als 17 000 Namen verzeichnet sind. Darunter sind sehr viele Stammkunden. Nicht nur aus Weil am Rhein, sondern auch aus umliegenden Orten und aus der Schweiz bindet das Altweiler Elektrohaus langjährige Kunden an sich.

Große Leuchtenabteilung

Gempp hat eine große Leuchtenabteilung mit einer vielfältigen Auswahl mit aktuellen Leuchten-Trends sowie mit klassischen Leuchten. Individuelle Lichtkonzepte für verschiedene Räume, ob Badezimmer, Ess- und Wohnzimmer oder für draußen im Garten, werden in der Ausstellung gezeigt. „Dabei legen wir das Augenmerk nicht nur auf das Design, sondern auch auf die Funktion“, sagt Jürgen Gempp. Zudem bietet die Leuchtenabteilung alle Arten von Leuchtmitteln – von der Glühbirne bis zur LED- oder Halogenlampe.

Mit Technik-Center

Im Untergeschoss des Elektrohauses ist das Technik-Center mit den neuesten Entwicklungen in der Elektrotechnik untergebracht. Mehr als 1000 Artikel der Elektroinstallation werden in dem Technik-Center angeboten.

„Durch kontinuierliche Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter steigt ständig unser Leistungsangebot in der Elektrotechnik“, betonen die beiden Geschäftsführer und verweisen auf die vielfältigen Tätigkeiten im Bereich der Elektrotechnik wie allgemeine Elektroinstallation bei Neu- und Altbauten, Lichttechnik, Kommunikations- und Informationstechnik, E-Check (Prüfung nach VDE), Überspannungs- und Blitzschutz, Systemlösungen und EDV-Vernetzungen. Dabei würden langjährige, fachlich geschulte Mitarbeiter für einen hohen Qualitätsstandard sorgen.