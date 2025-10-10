Anzeige: 100 Jahre Elektrohaus Gempp

Das Weiler Traditionsunternehmen feiert Jubiläum.
Mit 100 Jahre Elektrohaus Gempp und seinem breitgefächerten Leistungsspektrum verbinden sich auch immer Qualität, individuelle, fachkundige Beratung und verlässlicher Service: „Diese Werte stehen bei uns an erster Stelle“, sagen unisono die beiden Geschäftsführer Klaus Gempp (65) und Jürgen Gempp (62), die 1989 die prosperierende Firma von ihrem Vater Theo Gempp übernommen, sie kontinuierlich weiter ausgebaut und, angepasst an die Kundenbedürfnisse und in die Zukunft geführt haben.