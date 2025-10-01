Anzeige: 100 Jahre DRK-Ortsverein Zell

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 227

Am 16. Dezember 1925 trafen sich auf Initiative von Dr. Emil Knab und Bürgermeister Karl Walz im Hotel „Schwanen“ in Zell 15 Männer, um eine Sanitätskolonne zu gründen. Dieses war: Dr. Emil Knab, Bürgermeister Karl Walz, Franz Schlecht, Carl Gaus, Hermann Siebold, Josef Booz, Max Gaßmann, Johann Weinstein, Albert Maier und Richard Wittner. Albert Maier leitete und prägte die Kolonne maßgeblich über 38 Jahre.

Im Mittelpunkt standen Erste-Hilfe- Krankentransporte sowie Schulungen. Drei Jahre nach der Gründung wurde ein handgeschobener Krankentransportwagen angeschafft, dem im Jahre 1933 der erste motorisierte folgte. Während der NS-Zeit verlor das DRK seine Unabhängigkeit. Im Zweiten Weltkrieg beschränkte sich die Arbeit auf Krankentransporte, und der Verein wurde 1945 aufgelöst.

Am 16. November 1949 erfolgte die Neugründung als „Badisches Rotes Kreuz, Ortsverein Zell im Wiesental.“ Im Jahre 1950 trat man dem Deutschen Roten Kreuz bei. Neu war hier die Beteiligung von Frauen, die durch Ilse Schlageter und Elsa Egle geleitet wurden. In den 1950er Jahren standen Krankentransporte, Verteilung von Care-Pakete und die Unterstützung bei Röntgenuntersuchungen im Fokus. Die Krankentransportfahrzeuge veränderten sich stetig ab 1951. 1958 übernahm Bürgermeister Bernhard Lederer den Vorsitz und initiierte zahlreiche Projekte. Im Jahre 1964 fand die erste Blutspendenaktion in Zell statt.

Im Jahre 1973 bezog das DRK neue Räume in der Volkshochschule. 1974 gründete Elsa Bienger die Senioren-Gymnastik welche 1984 von Marlies Kupper übernommen wurde und das Angebot um Nachbarschaftshilfe und Besucherdienste erweitert. 1975 entstand der Sanitätszug für den Katastrophenschutz, und die Altkleidersammlungen wurden erstmalig durchgeführt.

Am 1. August 1981 erfolgte der Spatenstich für ein eigenes DRK-Heim neben dem Zeller Krankenhaus. Es konnte am 21. Oktober 1983 feierlich eingeweiht werden. Im Jahre 1983 wurden von Gabi Patzenbein, Alfred Maier und Peter Blattmann die ersten Jugendrotkreuz-Gruppen gegründet, und 1985 wurde der Ortsverein in Bereitschaft, Sozialarbeit, Jugendrotkreuz und Krankentransport gegliedert. 1989 endete der ehrenamtliche Krankentransport. Im Jahre 1998 schloss sich der Ortsverein Hausen an Zell an.

Seit 2023 wird das Jugendrotkreuz von Kimberley Bauer geleitet. Heute gliedert sich der Ortsverein in die Bereiche Jugendrotkreuz, Sozialarbeit und Bereitschaft im Einsatzgebiet Zell im Wiesental, Hausen im Wiesental und Häg-Ehrsberg. Die Bereitschaft absolviert regionale und überregionale Sanitätsdienste und unterstützt die örtliche Notfallversorgung als Helfer vor Ort. Sie ist regelmäßig bei Festen, Veranstaltungen und Großereignissen präsent und arbeitet eng mit den Rettungsdiensten und Behörden zusammen. Die Sozialarbeit fördert die körperliche Sicherheit und geistige Gesundheit von Jung und Alt durch acht wöchentliche Gruppenstunden im DRK-Heim, im Betreuten Wohnen Zell sowie in den Sozialräumen der Ortschaften Mambach und Gresgen. Darüber hinaus organisiert sie soziale Angebote wie Besucherdienste und Nachbarschaftshilfe, um Gemeinschaft und Unterstützung im Alltag zu stärken.

Das Jugendrotkreuz engagiert sich in der aktiven Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren. Mit regelmäßigen Gruppenstunden, Ausflügen und der Unterstützung des Schulsanitätsdienstes fördert das JRK Freunde am Helfen und legt so die Grundlage für soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement bei jungen Menschen.

Programm: Am Donnerstag, 2. Oktober, findet ab 11 Uhr im Tagungs und Festzentrum (ehemaliger Pfarrsaal) ein Festakt mit geladenen Gästen statt. Am Freitag, 3. Oktober, gibt es einen Frühschoppen ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz/Constanze-Weber-Platz mit der Feuerwehrmusik Mambach und der Stadtmusik Zell. Eine große Ausstellung und Infostände von Blaulicht- und weiteren sozialen Organisationen erwartet die Besucher.