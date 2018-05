Anzeige 100 Jahre "Daniel Gesunde Schuhe"

Handwerkliche Erfahrung und bequemer Schick – eine echte Haslacher Institution feiert Geburtstag

Bei Schuh Daniel in der Engelstraße 33 lohnt sich bereits der Blick in eines der Schaufenster: Trendige Schuhmodelle und angesagte Accessoires zeigen die Vielfalt – zu jeder Gelegenheit passend. Vom schicken Absatzschuh über sportliche Halbschuhe bis hin zu Wanderschuhen reicht das Angebot. Gesunde Schuhe und gutes Aussehen gehen im Schuhhaus Daniel Hand in Hand, für Inhaber Heinz Daniel und Ehefrau Karin steht die hohe Qualität ihrer Produkte im Mittelpunkt.

Denn neben bequemen Schuhen hat sich Heinz Daniel dem Service rund um die Orthopädie und Schuhtechnik verschrieben. So werden bei dem ausgebildeten Orthopädie-Schuhmachermeister beispielsweise orthopädische Maß-Schuhe mit maximaler Wirkung hergestellt, das individuelle Design der Unikate ist dabei eine Selbstverständlichkeit. "Alle Komfort-Schuhe entlasten die am Gehen beteiligten Muskeln, wodurch die Körperhaltung verbessert wird", erklärt Karin Daniel und verweist auf die gleichzeitige Verminderung von Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen der Beine.