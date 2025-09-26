Anzeige: 100 Jahre Bergwacht OG Todtnau

Jubiläumsfeier am 27. und 28. September
Die Bergwacht Schwarzwald Ortsgruppe Todtnau feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Todtnau am Fuße des Feldberges entwickelte sich ab 1891 zu einer Wiege des deutschen Skisportes. Ab 1887 arbeitete die „Schwarzwaldvereins-Section Todtnau“ daran, das Gebiet rund um den Feldberg als Erholungsgebiet zu erschließen. Aus dem Schwarzwaldverein Todtnau, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Todtnau und den Naturfreunden setzten sich die Mitglieder der Todtnauer Bergwacht-Ortsgruppe zusammen; Mitglieder des Skiclubs Todtnau und des Evangelischen Jugendbundes schlossen sich später an: Am 29.Juli 1925 wurde die Bergwacht Ortsgruppe Todtnau gegründet.