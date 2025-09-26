Anzeige: 100 Jahre Bergwacht OG Todtnau

Die Bergwacht Schwarzwald Ortsgruppe Todtnau feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Todtnau am Fuße des Feldberges entwickelte sich ab 1891 zu einer Wiege des deutschen Skisportes. Ab 1887 arbeitete die „Schwarzwaldvereins-Section Todtnau“ daran, das Gebiet rund um den Feldberg als Erholungsgebiet zu erschließen. Aus dem Schwarzwaldverein Todtnau, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Todtnau und den Naturfreunden setzten sich die Mitglieder der Todtnauer Bergwacht-Ortsgruppe zusammen; Mitglieder des Skiclubs Todtnau und des Evangelischen Jugendbundes schlossen sich später an: Am 29.Juli 1925 wurde die Bergwacht Ortsgruppe Todtnau gegründet.

Zahlreiche Stationen Der damalige Vorstand setzte sich aus dem Vorsitzenden Georg Treiber, Schriftführer Gustav Gloge, Rechner Johann Greim und Bergwachtarzt Dr. Karl Brohl zusammen.

Erst im Juli 1926 erfolgte die „endgültige Gründungsversammlung“. Mit Verpflichtungsscheinen wurden die Mitgliedern der Bergwacht verpflichtet. Die erste Bergwachtstation war das Gasthaus „Zum Herzogenhorn“ und wurde im Winter 1926/27 eingerichtet. Zur gleichen Zeit erfolgte die Einrichtung einer Station im Gasthaus „Todtnauer Hütte“, der 1929 die Station Todtnauberg folgte, welche mit acht Todtnauberger-Bergwach-männern als Untergruppe der Ortsgruppe Todtnau betreut wurde.

Die Bergwacht Todtnau wird 100 Jahre alt. Foto: Bergwacht Todtnau

Ab Februar 1929 wurde die Station Feldberg Hebelhof von Männern der Bergwacht Todtnau und Freiburg gemeinsam versorgt, bis sie ab dem Winter 1930/31 von Todtnau alleine übernommen wurde.

1931 wurde auf der Krunkelbachhütte eine unbesetzte Station eingerichtet. Nach dem Krieg ging man im Oktober 1949 wieder an die Arbeit. Im Januar 1950 wurde die erste ordentliche Mitgliederversammlung im Hotel „Ochsen“ abgehalten. 1955 bestand die Ortsgruppe aus 34 Mitgliedern.

Durch immer mehr neue Skipisten und Liftanlagen nahm die Arbeit für die Mitglieder stetig zu.

1959 begann der Bau einer eigenen Diensthütte, die 1960 offiziell eingeweiht wurde. Ab 1956 gab es eine Satzungsänderung bei der Bergwacht Schwarzwald: zum Winterrettungsdienstdienst kam der Sommerrettungsdienstdienst.

Die Aufgaben wuchsen

In den darauffolgenden Jahren wurden zahlreiche Rettungsmittel angeschafft. 1990 wurde die Bergrettungswache am Hebelhof eingeweiht. Die Arbeit für die Bergwacht nahm in den kommenden Jahren weiter zu, etwa durch den Bau des MTB-Downhill-Fun-Parks und der Cousterbahn.

2004 übernahmen das DRK Todtnau und die Bergwacht Ortsgruppe Todtnau eine neue Aufgabe mit der Einrichtung einer „First-Responter“-Gruppe.

2016 bis 2017 drehte der SWR zwei Folgen „Retter am Feldberg“. 2019 wurde mit der Modernisierung der BGV Hebelhof begonnen – aber durch Corona ausgebremst. 2023 und 2024 wurden die Sanitäranlagen modernisiert und die Einsatzleitstelle und Garagen neu gebaut, welche am Feldbergpass (Wiesenquelle) Mitte April 2025 eingeweiht wurden.

Die Bergrettungswache Feldberg ist die wichtigste Bergrettungswache im ganzen Schwarzwald.

Erster Vorsitzender der Ortsgruppe Todtnau ist Niklas Eckert, die zweite Vorsitzende ist Mona Offenberg.