Anzeige: 10 Jahre Wahler Gerüstbau

Wahler Gerüstbau in Lahr steht seit mittlerweile zehn Jahren in der Branche für Kompetenz, Leidenschaft, Innovation und qualitativ hochwertige Arbeit.
Wahler Gerüstbau ist ein Familienbetrieb, der am 24. September 2015 von Daniel Wahler gegründet wurde. Nach vielen Jahren als Mitarbeiter in einem großen Unternehmen und dem Erwerb seines Meistertitels im Bereich Metall – Industrie, wuchs die Leidenschaft Wahlers für den Gerüstbau. Diese Leidenschaft motivierte ihn, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und sein Können und seine Vision in diesem Bereich einzubringen.