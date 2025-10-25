Anzeige: 10 Jahre Wahler Gerüstbau

Wahler Gerüstbau in Lahr steht seit mittlerweile zehn Jahren in der Branche für Kompetenz, Leidenschaft, Innovation und qualitativ hochwertige Arbeit.

Wahler Gerüstbau ist ein Familienbetrieb, der am 24. September 2015 von Daniel Wahler gegründet wurde. Nach vielen Jahren als Mitarbeiter in einem großen Unternehmen und dem Erwerb seines Meistertitels im Bereich Metall – Industrie, wuchs die Leidenschaft Wahlers für den Gerüstbau. Diese Leidenschaft motivierte ihn, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und sein Können und seine Vision in diesem Bereich einzubringen.

„Wir sind ein Familienunternehmen und bei uns stehen der Kundenkontakt und Flexibilität an erster Stelle. Wir lieben die Herausforderungen, die der Gerüstbau mit sich bringt, und setzen unsere Fähigkeiten innovativ und maßgeschneidert ein, um die besten Lösungen für unsere Kunden zu finden“, beschreibt Daniel Wahler die Mission seiner Firma. Ziel sei es, durch Qualität, Kreativität und Engagement zu überzeugen und stets neue Maßstäbe in der Branche zu setzen.

Die Gerüstbauer und Gerüstbauerinnen sind umfassend ausgebildet und werden immer wieder über die aktuellsten Neuerungen informiert und geschult. Nur auf diese Weise kann Wahler Gerüstbau die eigenen Firmenwerte leben. Diese sind:

Zuverlässigkeit: Arbeiten werden wie besprochen erledigt.

Sicherheit: Das Wohl der Menschen und die Baustellenumgebung werden jederzeit im Blick behalten.

Qualität: Hohe Qualität ist kein Zufall, sondern Ergebnis von Anforderung und präziser Arbeit.

Verantwortung: Die Spezialisten von Wahler Gerüstbau sind sich ihrer Aufgabe und der Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen bewusst.

Innovation: Das Unternehmen ist immer am Puls der Zeit.

Kommunikation: Wahler Gerüstbau ist mit den Kunden verbunden und baut Brücken.

Mit Wahler Gerüstbau kommen die Kunden sicher und zuverlässig hoch hinaus. Foto: Wahler Gerüstbau

Zu den Leistungen von Wahler Gerüstbau gehören der Aufbau von Schutzgerüsten, Arbeitsgerüsten, Raumgerüsten, Fluchttreppen und Treppentürmen. Wahler und sein Team realisieren maßgeschneiderte Sonderkonstruktionen für jede Herausforderung.

Von der Firma Layher bezieht Wahler Gerüstbau innovatives und hochwertiges Material verschiedenster Art. Gemeinsam mit dem Kunden wird dessen Baustelle besichtigt. Anschließend folgt eine umfassende Beratung, welche Gerüste die richtigen für die jeweiligen Bedürfnisse sind. Auch wenn Wahler Gerüstbau zu einem großen Teil für andere Betriebe arbeitet, können natürlich auch private Bauherren vom umfassenden Know-how der Wahler-Experten profitieren.

Ganz neu im Unternehmen ist Laserscanning mit FARO – damit ist Wahler Pionier in Lahr. Dazu setzen die Mitarbeiter modernste 3D-Laserscanner-Technologie von FARO ein, um Aufmaße, Bauwerksdokumentationen und Gerüstplanungen schneller, exakter und vollständig digital zu erstellen. Das Ergebnis sind präzise Punktwolken, digitale Aufmaße und nahtlose BIM-Schnittstellen – perfekt für moderne Bauprojekte. Die Vorteile für den Kunden:

Exakte Kalkulation der benötigten Materialmengen

Digitale Aufmaße statt zeitintensiver Handmessungen

Direkte Integration in CAD- und BIM-Modelle

Fehlerfreie Planung und maximale Transparenz

„Auf diese Weise lassen sich Bauprojekte schneller, präziser und digital umsetzen“, so Daniel Wahler.