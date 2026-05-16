Anzeige: 10 Jahre MOVE and SHINE

Open House am Sonntag, 17. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Balinger Fitnessstudio
Wer heute MOVE and SHINE in der Rosenfelder Straße betritt, merkt schnell: Hier geht es um weit mehr als klassische Trainingsflächen und Geräte. Es ist das Zusammenspiel aus persönlicher Betreuung, vielfältigen Bewegungsangeboten, bewusster Regeneration und einer besonderen Aufenthaltsatmosphäre, das das Balinger Gesundheitsstudio seit inzwischen zehn Jahren prägt. Entstanden ist MOVE and SHINE dabei nicht aus einem typischen Geschäftskonzept, sondern aus einer sehr persönlichen Idee. Inhaberin Katrin Priester hatte selbst lange nach einem Studio gesucht, das mehr bietet als reines Gerätetraining: motivierende Kurse, inspirierende Menschen, eine angenehme Umgebung und das Gefühl, sich dort gerne aufzuhalten. Weil sie einen solchen Ort damals nicht fand, begann sie, ihn selbst aufzubauen.