Anzeige: 10 Jahre MOVE and SHINE

Wer heute MOVE and SHINE in der Rosenfelder Straße betritt, merkt schnell: Hier geht es um weit mehr als klassische Trainingsflächen und Geräte. Es ist das Zusammenspiel aus persönlicher Betreuung, vielfältigen Bewegungsangeboten, bewusster Regeneration und einer besonderen Aufenthaltsatmosphäre, das das Balinger Gesundheitsstudio seit inzwischen zehn Jahren prägt. Entstanden ist MOVE and SHINE dabei nicht aus einem typischen Geschäftskonzept, sondern aus einer sehr persönlichen Idee. Inhaberin Katrin Priester hatte selbst lange nach einem Studio gesucht, das mehr bietet als reines Gerätetraining: motivierende Kurse, inspirierende Menschen, eine angenehme Umgebung und das Gefühl, sich dort gerne aufzuhalten. Weil sie einen solchen Ort damals nicht fand, begann sie, ihn selbst aufzubauen.

Die Anfänge des Studios Am 9. Mai 2016 öffnete MOVE and SHINE erstmals seine Türen – zunächst in deutlich kleinerem Rahmen, mit elf Kursstunden pro Woche und dem klaren Schwerpunkt auf Group Fitness. Gemeinsam mit Mitgründerin Annett Müller, die bis heute die Bereiche Controlling, Personal und Personal Training verantwortet, entwickelte sich das damalige Kursstudio Schritt für Schritt weiter. Seit Oktober 2021 bilden Priester gemeinsam mit Studioleiterin Melanie Freudenmann die operative Doppelspitze des Hauses. Mittlerweile beschäftigt MOVE and SHINE mehr als 40 Mitarbeitende.

Dass Bewegung für Katrin Priester schon immer mehr war als reines Training, hat viel mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Die Kommunikationsdesignerin kommt aus dem Tanzsport und war dort über Jahre auf internationaler Ebene aktiv. Früh erkannte sie, wie stark Bewegung motivieren, Menschen verbinden und Selbstvertrauen fördern kann. Über eine Fitnesstrainerlizenz und die große Zumba-Welle fand sie schließlich ihren Weg in die Fitnessbranche – und machte aus ihrer Leidenschaft ihren Beruf. Ein entscheidender Meilenstein folgte im Mai 2024 mit dem Umzug in die Rosenfelder Straße 72. Auf rund 1.800 Quadratmetern konnten die ursprünglich geplanten Ideen erstmals vollständig umgesetzt werden. Mit dem neuen Standort vervierfachte sich MOVE and SHINE nicht nur räumlich, sondern entwickelte sich auch konzeptionell deutlich weiter.

Das Studio heute

Heute vereint das Haus klassisches Fitnesstraining, Rehasport, Wellness, Regeneration und Ernährungsangebote unter einem Dach. Zum Studio gehört seit dem Umzug auch das SILENCIUM – ein eigener Wellnessbereich mit Saunen, Infrarotkabine und großzügigen Ruheflächen. Ergänzt wird das Angebot durch ein hauseigenes Bistro mit frischen Bowls, Chia-Sweets, veganen Snacks und Kaffee. Viele Mitglieder kommen deshalb längst nicht nur zum Training, sondern nutzen das Studio auch bewusst als Ort zum Verweilen und Austauschen. Auffällig ist dabei die breite Zielgruppe, die MOVE and SHINE heute anspricht: Neben ambitionierten Sportlern trainieren hier ebenso Menschen, die sich in klassischen Fitnessstudios bislang eher unwohl gefühlt haben. Hemmschwellen abzubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich unabhängig vom eigenen Leistungsstand willkommen fühlt, gehört seit Beginn zur Grundidee des Hauses.

Ein besonderes Herzstück sind nach wie vor die Kurse. Aus ursprünglich elf Kursstunden pro Woche wurden inzwischen mehr als 70. Das Spektrum reicht von Dance- und Langhantelformaten über Zirkeltraining, TRX®-Gruppenkurse und ein kontinuierlich wachsendes Rehasportangebot bis zu modernem Indoor Cycling mit wattbasiertem ICG MyRide+ Connect Training und virtuellen Landschaftsfahrten. Statt auf standardisierte Kursprogramme setzt MOVE and SHINE bewusst auf individuell entwickelte Stunden mit persönlicher Trainerhandschrift. Alle Kurse werden von lizenzierten Fachtrainern eigenständig gestaltet, regelmäßig weiterentwickelt und ganzjährig angeboten. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat sich darüber hinaus auch der Rehasport stark entwickelt. Das ärztlich verordnete und für Teilnehmer zuzahlungsfreie Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und bildet für viele Menschen einen niedrigschwelligen Einstieg in regelmäßige Bewegung und gesundheitliche Stabilisierung.

Aus einem kleinen Kursstudio ist so in zehn Jahren ein umfassender Gesundheits- und Begegnungsort geworden, der für viele Mitglieder heute ein fester Bestandteil ihres Alltags ist.

10-Jahre-Feier

Zum Jubiläum lädt MOVE and SHINE am Sonntag, 17. Mai 2026, von 10 bis 14 Uhr zum Open House in die Rosenfelder Straße 72 in Balingen ein. Besucher erhalten Einblicke in das Trainings- und Wellnessangebot, Informationen rund um Rehasport und Gesundheitskonzepte sowie exklusive Jubiläumsangebote, die über das Open House hinaus den gesamten Monat Mai gelten.