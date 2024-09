Anzeige: 10 Jahre Baumwipfelpfad Schwarzwald

1 Herrliche Ausblicke bietet der Baumwipfelpfad. Foto: @eak/Tino Klein

Ende September feiert die beliebte Freizeiteinrichtung auf dem Bad Wildbader Sommerberg ihr zehnjähriges Jubiläum. Am Wochenende 28./29. September wartet auf die Besucher rund um den Baumwipfelpfad ein buntes Rahmenprogramm aus Mitmachaktionen, Gewinnspielen und Info-Ständen. Beim Zapfen-Werfen wird das Geschick unter Beweis gestellt und mutige Gäste können an einer Kletterwand neben dem Turm die Höhenluft des Schwarzwaldes schnuppern. Diese und weitere Aktionen warten am Jubiläumswochenende auf Sommerberg-Besucher. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Pforzheim Calw.