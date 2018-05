Anzeige 1-a-Qualität seit 1979

Seit 1979 fertigt das Unternehmen Friedemann Wagner in Gosheim hochpräzise pneumatische Handhabungseinheiten. Langlebigkeit und hohe Wiederholgenauigkeit sind Merkmale der Schwenkantriebe, Rundschalttische, Hub- und Lineareinheiten sowie der Greifer: Zuverlässige Produkte die Prozess-Sicherheit im Hundertstel-Bereich für die Automatisierungskunden bieten. Umfangreiche Tests und jahrelanger Einsatz bei zufriedenen Kunden beweisen dies. Spezielle Konstruktionsmerkmale mit verstecktem Nutzen heben das Unternehmen am Markt hervor. Das modulare System ermöglicht per Rastermaß und Zentrierringen die leichte Zusammenstellung verschiedener Module. Alle Einheiten werden in Gosheim konstruiert, gefertigt und montiert.