Corona-Maßnahmen Horber Kö23-Wirt erhält wirren Drohbrief

Was für ein (w)irrer Corona-Drohbrief an Kö23-Wirt Bernd Rausch! Der Gastronom kämpft wie viele mit den Corona-Auflagen – und jetzt auch noch das. Rausch weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll: "Heute morgen lag der Brief in meinem Briefkasten! Der Absender: Ein ›Adolf Henry Otto‹ aus Horb.