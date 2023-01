1 Öffnungszeiten bis um 5 Uhr in der Villinger Färberstraße? Das dürfte bald Geschichte sein. Foto: Eich

Die Vorberatung der Stadträte macht deutlich: Die Wirten in der Färberstraße müssen sich auf eine Sperrzeitverlängerung einstellen – allerdings wohl nicht in dem Umfang, wie von der Verwaltung vorgeschlagen.















Villingen-Schwenningen - "Wir sind uns bewusst, dass das kein Gewinnerthema ist." Oberbürgermeister Jürgen Roth brachte es gleich zu Beginn der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses auf den Punkt.

Der von der Verwaltung eingebrachte Vorschlag, die Sperrzeit für die Färberstraße zu verlängern (am Wochenende ab 2 Uhr, unter der Woche ab 1 Uhr), hatte bereits im Vorfeld der Vorberatungen für mächtig Wirbel gesorgt. Groß sind die Sorgen, dass die Attraktivität der Kneipenmeile massiv leidet und Gäste zukünftig ganz fern bleiben. Doch die Stadtverwaltung macht deutlich: Sie muss handeln – denn es drohen Klagen von Seiten der Anwohnerschaft.

Spannungsfeld in der Färberstraße

Grund seien die Lärmschutzvorgaben, die der Gesetzgeber erlassen hat. Roth: "Ab 22 Uhr muss es leiser sein." Der Lärm sei für Schlafende eine Belastung und gesundheitsschädigend. Der Oberbürgermeister weiß dabei um das Spannungsfeld: "Wir wollen diese Einmaligkeit der Färberstraße weiter umsetzen, aber auf der anderen Seite haben wir die rechtliche Situation."

So müssten Bürgeramt und Polizei "den Anspruch auf Ruhe" durchsetzen. Und angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Färberstraße um ein "besonderes Wohngebiet" handelt, reduziere sich laut Bürgeramtsleiter Ralf Glück der Ermessensspielraum der Behörden.

50 Beschwerdeführer seitens der Anwohner

"Wir können nicht mehr zuschauen", macht Glück deutlich. Die Geduld bei der Anwohnerschaft, dabei handle es sich um etwa 50 Beschwerdeführer, sei am Ende. Dass sich letztlich ein Gericht einschaltet, möchte die Stadt verhindern. Roth: "Wir wollen Handelnder bleiben und nicht Zuschauer bei Gericht."

Klaus Martin (CDU) war es nach der öffentlichen Schelte für Stadt und Bürgeramt ein Anliegen, das Ansinnen der Verwaltung zu loben. Indem das Thema aufgegriffen wird, helfe man den Gastronomen. Warum? Martin: "Wenn am Ende die Gerichte entscheiden, wird es nicht besser – dann kann es gut möglich sein, dass sie bereits um 22 Uhr zu machen müssen." Die Lärmmessungen würden deutlich machen, dass ein Kompromiss notwendig sei. Und Martin sah diesen bei einer Schließung am Wochenende um 3 Uhr, unter der Woche soll um 1 Uhr Schluss sein.

Keine Restriktionen wie in der Scheuer

Auch Oskar Hahn (Grüne) sah die drohenden Klagen als Anlass, seitens der Verwaltung tätig zu werden: "In der Kalkofenstraße haben wir gesehen, was rauskommen kann." Dort hatte ein Anwohner durchsetzen können, dass die Konzerte in der Scheuer bereits um 22 Uhr beendet sein müssen. "Es wäre schade, wenn so etwas auch auf die Färberstraße über geht", so Hahn.

Er führte darüber hinaus die Gesundheitsbeeinträchtigung bei einer fehlenden Nachtruhe, die Nutzung des Wohnraums ("Es wird gesagt, dass die Anwohner wegziehen sollen, aber wer soll da denn hinziehen?") sowie die begrenzten Ressourcen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ins Feld, um für eine Sperrzeitverlängerung zu werben. Für ihn sei aber klar: Die Stadt brauche an geeigneter Stelle eine Partymeile.

Bonath sieht Färberstraße als Institution

Die Grünen zeigten sich jedoch gespalten. So sah Ulrike Merkle in der Sperrzeitverlängerung "eine Kollektivstrafe" – und das genau für jene Wirte, die dafür sorgen würden, dass die Färberstraße eine "Strahlkraft, weit über die Region" habe.

Für Frank Bonath (FDP) stellte sich die Frage: Wo sollen die Menschen denn hingehen, die nicht bereits um 1 oder 2 Uhr ins Bett möchten? Die Färberstraße habe sich als Institution entwickelt – diese brauche man auch weiterhin, um attraktiv zu bleiben. "Es geht um die Attraktivität des Oberzentrums, wir wollen eine prosperierende Stadt und eine kleine Metropole sein", machte Bonath deutlich – dafür brauche es aber Orte, an denen etwas los ist.

Juristisch eine Gegenposition aufbauen

Dass man lediglich eine Belebung durch Gastronomie möchte, aber nicht den Lärm, den Gäste verursachen, erinnere ihn an die Redensart: "Wasch mich, aber mach mich nicht nass." Er plädierte deshalb dafür, die Sperrzeiten zu belassen und stattdessen "juristisch eine Gegenposition aufzubauen", falls eine Klage droht. Schließlich sei man davor nicht gefeit, selbst wenn die Sperrzeiten verlängert werden. "Ein Anwohner kann auch klagen, wenn es um 23 Uhr zu laut ist."

Während sich Olaf Barth (AfD) gänzlich auf die Seite der Anwohner schlug, sah es Ulrike Heggen für die Freien Wähler differenzierter. Sie zeigte Verständnis für jene Anwohner, die hier seit Jahrzehnten ihr Eigentum haben. Am Wochenende solle deshalb um 3 Uhr Schluss sein, unter der Woche bereits um 1 Uhr.

Blick auf die "schwarzen Schafe"

Abgestraft werden sollten aber insbesondere jene Bars und Imbissbuden, die Probleme machen würden. Sie könne nicht verstehen, dass es gegen sie keine rechtliche Handhabe gebe. Ralf Glück betonte jedoch mehrfach, dass der Lärm oftmals nicht zuordenbar – lediglich zwei oder drei Musikbars zu schließen würde zudem das Problem nicht lösen. Deshalb komme das "Steuerungselement der Sperrzeitverlängerung" ins Spiel.

Für Nicola Schurr (SPD) war deshalb ebenso ein Kompromiss die Lösung, um Gastronomen und Anwohner zusammen zu bringen. Auch er sprach sich für die Schließung um 3 Uhr am Wochenende und 1 Uhr an den restlichen Tagen aus. Am Ende war dieser Antrag von der Mehrheit (14 Stimmen) getragen worden – vier Stadträte stimmten dagegen. Zudem soll in einem Jahr evaluiert werden, was die Sperrzeitverlängerung gebracht hat. Das letzte Wort hat aber der Gemeinderat in seiner Sitzung am 1. Februar.