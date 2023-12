1 In Burladingen-Stetten wurde ein Zigarettenautomat gesprengt und völlig zerstört. (Symbolfoto) Foto: David Ebener

Unbekannte habe in der Nacht auf Samstag im Burladinger Ortsteil Stetten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Die Täter waren laut Polizeibericht am frühen Samstagmorgen zwischen 1.45 Uhr und 3.30 Uhr am Werk. An der Sporthalle in der Burladinger Straße wurde ein Zigarettenautomat gesprengt.