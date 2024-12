Anwohner sind nicht einverstanden: Das hat der Gemeinderat zum Baugebiet „Lindenmatte“ beschlossen

1 Hier entsteht das neue Gutacher Baugebiet „Lindenmatte“. Die Änderung des B-Plans hat der Gemeinderat nun beschlossen. Foto: Dorn

Der Gutacher Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für die zugehörigen Arbeiten im neuen Areal. Stellungnahmen aus der Offenlage wurden im Gemeinderat behandelt. Unverständnis wurde angesichts der Position einiger Anwohner gezeigt.









In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres brachte die Verwaltung am Mittwochabend den Bebauungsplan für das kleine Wohngebiet „Lindenmatte“ in trockene Tücher. Planer Ralf Burkart stellte dem Gemeinderat die Ergebnisse sowie die Stellungnahmen und Einwendungen von Behörden nebst Anwohnern im Anschluss an die erfolgte Offenlage der Unterlagen im Oktober und November vor. Seitens der Industrie- und Handelskammer und des Regionalverbands sei angemerkt worden, dass in Bezug auf die gewünschte Flächeneffizienz das Baugebiet nicht „eng genug“ mit Mehrfamilienhäusern bebaut werde.