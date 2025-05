Anwohner machen ihrem Ärger Luft: Pensionsausbau in Rust lässt Bürger „platzen“

1 n Rust sollen weitere Ferienwohnungen entstehen. Trotz scharfer Kritik der Anwohner wurde dem Bauherrn grünes Licht für sein Vorhaben erteilt. (Symbol) Foto: Schoenig In der Ruster Hindenburgstraße sollen Ferienwohnungen entstehen. Laut den Anwohnern gehe dadurch die Nachbarschaft kaputt.







„Ich bin vor vielen Jahren nach Rust gezogen und würde am liebsten meine Sachen packen und gehen. Wir hatten eine Nachbarschaft, die nun jedoch kaputt geht – ich könnte platzen“, richtete sich ein aufgebrachter Bürger am Montagabend an den Ruster Gemeinderat. Der Grund für seine harten Worte: In der Hindenburgstraße 3 soll eine alte Scheune abgerissen und die dortige Pension samt Gastronomiebetrieb erweitert werden.